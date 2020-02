Zestig miljoen voor verbeteren schoolgebouwen

Door: Redactie

De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om

de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven.

Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: “Goede huisvesting levert een

belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een

prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten.”

In Haren wordt binnenkort een nieuwe school gebouwd aan de Rummerinkhof.

Daar zal vermoedelijk in 2021 of 2022 de Brinkschool worden gehuisvest.

De plannen voor de investeringen in de gebouwen voor primair, speciaal

en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan:

‘Investeren in onderwijs’. Dit geeft nu voor het eerst een doorkijk in

maatregelen voor de komende 20 jaar (2020 tot 2039). In de eerste

periode (tot en met 2023) gaat het om 18 schoolgebouwen waar

(vervangende) nieuwbouw, verbouw of uitbreiding gerealiseerd wordt.

Hiermee is een gemeentelijke investering van circa 60 miljoen euro

gemoeid.

Planvorming

Het investeringsplan is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen opgesteld.

Erik Vredeveld, bestuurder van de VCOG en voorzitter van een werkgroep namens

de scholen: “We zijn begonnen met een gedeelde visie op het onderwijs in de

gemeente. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken naar de ruimte behoefte op

basis van het aantal leerlingen en de technische kwaliteit van de gebouwen, maar

voor het eerst hebben we ook onderzocht hoe de gebruikers de schoolgebouwen

ervaren. Dit heeft geleid tot kwaliteitscriteria, op basis waarvan de prioriteiten in

het investeringsplan zijn bepaald.”

Wijkvernieuwing

Naast het kwaliteitsaspect zijn er nog twee zaken waar de gemeente in het

bijzonder naar heeft gekeken bij het opstellen van het plan. Wethouder Bloemhoff:

“Goed onderwijs in een veilige omgeving van een passend schoolgebouw kan de

effecten van armoede en kansenongelijkheid verkleinen. Daarnaast ligt er in een

aantal wijken een flinke wijkvernieuwingsopgave. In dat kader willen we via

onderwijshuisvesting stimuleren dat kinderen uit verschillende sociaal-economische

groepen zoveel mogelijk samen naar school gaan.’