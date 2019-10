ZINN en Groninger Archieven werken samen: expositie over oud-Groningen in De Dilgt

Door: Redactie

Woonzorglocatie De Dilgt in Haren opent in samenwerking met de Groninger Archieven een foto-expositie over Groningen in de jaren 60 en 70. In het kader van de Groninger Maand worden foto’s uit de collectie van Persfotobureau D. van der Veen tentoongesteld die ongetwijfeld herinneringen zullen oproepen bij de bewoners.

Veel ouderen kunnen niet meer zo makkelijk naar een tentoonstelling, maar genieten enorm van kunst of mooie foto’s. Daarom zijn zorgorganisatie ZINN en de Groningen Archieven een bijzondere samenwerking aangegaan om in De Dilgt een pop-up expositie in te richten. De strenge winter van ’78-’79, de opening van de eerste middag-avond-markt in Haren, het busstation op de Grote Markt en straatzanger Jan de Roos. Het is slechts een greep uit de beelden die bewoners van De Dilgt tijdens de pop-up expositie kunnen bekijken.

Foto’s uit de collectie van Persfotobureau D. van der Veen zullen voor veel Groningers herkenbaar zijn. Daarom maken de Groninger Archieven deze collectie beschikbaar voor het publiek.

Vanaf oktober zijn de eerste fotoreportages (verschillende negatieven van hetzelfde (nieuws)moment) van het Persfotobureau te downloaden van beeldbankgroningen.nl. Met vrijwilligers beschrijven de Groninger Archieven de gehele collectie van het Persfotobureau, dit gebeurt binnen het Maak Geschiedenisproject Het beeld van Groningen. Hierdoor zal het aantal beschikbare foto’s op termijn dus toenemen. Iedereen die zelf aan de slag wil met de fotocollectie, bijvoorbeeld voor een expositie, wijkwandeling of boek, kan contact opnemen met de Groninger Archieven via beeldvangroningen@groningerarchieven.nl