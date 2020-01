ZINN neemt kinderen van medewerkers mee naar Wildlands tijdens onderwijsstaking

Nieuws:

Door: Redactie

Op 30 januari gaan veel basisscholen dicht en net als tijdens de laatste onderwijsstaking, heeft zorgorganisatie ZINN een oplossing bedacht voor haar medewerkers. Ook deze keer mogen zij de kinderen meenemen naar het werk. Met dit verschil: de kinderen maken voor een dag een wereldreis in adventurepark Wildlands in Emmen

Zo’n 40 kinderen van medewerkers van verschillende ZINN locaties in Groningen, Haren en Hoogezand, stappen donderdagochtend met acht vrijwilligers in de bus naar Wildlands. De bussen die normaal gesproken voor de Buurthuiskamers van ZINN rijden, gaan nu in optocht naar Emmen. Met goed gevulde ZINN rugtasjes én herkenbare gele hesjes, gaan de kinderen onder begeleiding op wereldreis in het park. Ze ontdekken de jungle, de savanne en het poolgebied, staan oog in oog met wilde dieren en mogen zelfs een kijkje nemen achter de schermen om te ontdekken hoe het allemaal geregeld is in Wildlands.

Dus ondanks dat ze niet naar school kunnen, hebben de kinderen toch een leerzame dag en kunnen de zorgmedewerkers gewoon doorgaan met het bieden van zorg aan ouderen.