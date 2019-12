Zoektocht met speurhond naar vermist hondje Max

Door: Redactie

Het kleine hondje Max uit Onnen is sinds 4 december vermist. De eigenaren hebben, zoals het lijkt, Hondenopsporing Nederland ingeschakeld. Zaterdagmiddag liepen medewerkers van die organisatie met een speurhond in Harenermolen te zoeken naar Max.

De posters op de bomen in de buurt tonen foto’s van het witte, langharige beestje. Met daarbij de instructie om het dier niet zelf te vangen. De reden daarvan is dat Max zeer angstig is. De eigenaren vragen omwonenden hun garages en schuren te controleren.

Wie het hondje ziet wordt verzocht te bellen: 06-45954108.