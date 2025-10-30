Zuidlaarderweg afgesloten vanaf 6 november

Nieuws:

Van donderdag 6 november 18:00 uur tot zondag 9 november 12.00 uur wordt het asfalt op de Zuidlaarderweg in Glimmen vernieuwd, tussen de Rijksstraatweg en de kruising met de Hoge Hereweg en de Vogelzangsteeg.

De rijbaan is in deze periode volledig afgesloten. Voet- en fietspaden blijven wel toegankelijk. Er wordt gefreesd, de weg krijgt nieuwe asfaltlagen en er wordt een drempel geplaatst. Ook wordt de berm verlaagd en nieuwe belijning aangebracht. Er kan mogelijk geluidsoverlast zijn tijdens het frezen. Parkeren kan bij de Kastanjehoeve, bereikbaar via de Parallelweg. Hulpdiensten kunnen er wel langs.