Column Bert Heikens, huisarts in Haren (juni 2020)

Door: Redactie

Mooi beroep

Haren de Krant 25 jaar! Namens mij ook van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Een alleszins lezenswaardige krant vind ik het persoonlijk, een krant waar je altijd weer even in wilt bladeren. Het verbindt de Harenaars. Hopelijk blijft deze krant bestaan de komende 25 jaar (en daarna). Het doet mij denken aan mijn eigen tijd als gevestigd huisarts in Haren, nu inmiddels 20 jaar. Begonnen in een noodgebouw bij het station, u weet wel die “container”. Ik heb er destijds nog de media mee gehaald. Later ben ik bij de apotheek de Oude Middelhorst ingetrokken en nu aan de Mellenssteeg in de Oosterhaar. Hier werk ik met veel plezier, in een mooi en modern gebouw. Ik realiseer me dat ik over 10 jaar ‘al’ op pensioen kan gaan. Voor mijn gevoel ben ik nog maar net begonnen. De afgelopen 20 jaren zijn voorbij gevlogen. 20 jaar waarin ik lief en leed met vele van mijn patiënten heb gedeeld. Moeilijke situaties afgewisseld met hele mooie en dankbare momenten. Ik zou nu zo al mijn memoires kunnen gaan schrijven. Gelukkig mag ik eerst dit mooie beroep met al zijn facetten nog een tijd blijven uitvoeren samen met een fijn praktijkteam. En natuurlijk blijf ik ook met veel plezier het wel en wee van ons mooie dorp en haar inwoners volgen via Haren de Krant.