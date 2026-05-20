Karlien uit Haren brengt een ode aan de muziek

Celliste Karlien Bartels uit Haren laat er geen twijfel over bestaan: muziek bevordert het welbevinden van mensen en zeker ook van kinderen. “Laat kinderen muziek maken, want het draagt zeker bij aan een betere samenleving.” Karlien concerteert 24 mei in de Dorpskerk van Eelde.

Oud

Volgens de Harense is wetenschappelijk bewezen dat klassieke muziek een positieve invloed heeft op ons neurologische systeem en ons mentale welzijn, denk aan bijvoorbeeld het het ‘Mozart’ effect. Zelf spreekt zij evenwel van magie van muziek: “Muziek is misschien wel het oudste communicatiemiddel, waarmee emoties worden gedeeld, getroost of alarm wordt geslagen, maar wat wij uiteindelijk met muziek kunnen is briljant. Muziek heeft ook altijd een verbindende kracht gehad.”

Conservatorium

Haar pleidooi is vurig. Ze komt uit een muzikaal gezin: “Opnames van grote cellisten als Paul Tortelier en Pablo Casals schalden vaak door de woonkamer. Ik wilde niets liever dan ook muziek maken en na twee jaar piano te hebben gespeeld begon ik op mijn negende met celloles. Vrij snel erna zat ik ook in een jeugdorkest, en deed vanaf 12-jarige leeftijd al veel podiumervaring op tijdens concerten en jaarlijkse tournees naar het buitenland tot in de VS.”

Overbrengen

Ze werd toegelaten op het prestigieuze Conservatoire National Supérieur in Parijs waar zij zich verder kon ontwikkelen en uiteindelijk 12 jaar woonde, en aan de Universität für Musik in Wenen. Als 27-jarige en nog woonachtig in Parijs werd ze hoofdvakdocent cello op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Daar geeft ze inmiddels al bijna 15 jaar les aan jonge cellisten afkomstig uit onder andere Nederland, Polen, Spanje, China, en Luxemburg. “Het is heel bijzonder dat studenten specifiek naar jou toe komen om zich verder te bekwamen, en je ze zo mag opleiden dat ze de toppen van hun kunnen bereiken, dat is het streven. Een prachtig beroep, om jonge mensen te begeleiden en te inspireren met dat wat je passie is”.

Podium Vosbergen

Naast haar concerten en lesactiviteiten levert ze een bijdrage aan de programmering van het concertseizoen van Podium Vosbergen, overwegend klassieke concerten die van oudsher plaatsvonden in Museum Vosbergen en sinds dit seizoen tevens in de Dorpskerk van Eelde. “Afgelopen jaar hebben we steengoede collega’s uitgenodigd met zeer interessante en uiteenlopende programma’s, onder anderen klavecinist Menno van Delft, violiste Birthe Blom met een concert rondom haar Stradivarius of bariton Tim Kuypers met de Winterreise van Schubert. Het publiek weet de weg naar beide locaties te vinden en de concerten worden altijd goed bezocht.”

Ode

In het gesprek met de krant overheerst haar ode aan de magie van muziek. “Muziek maakt de wereld mooier, na al die jaren raakt de muziek van de grote componisten mij natuurlijk nog steeds, die muziek verveelt nooit, slijt niet, dat is de bijzondere kracht ervan. Zij waren geniaal, en in bijna geen andere kunstvorm kun je zo diep worden geraakt.” Het wordt duidelijk: muziek is niet haar beroep, maar haar leven.

Investeren

Karlien: “Er zijn al veel goede initiatieven zoals ‘Méér muziek in de klas’ en het ‘MuziekopleidersAkkoord’ naar het idee van Koningin Máxima, maar we zouden meer structureel in muziekonderwijs mogen investeren. In de landen om ons heen wordt geld voor muziekonderwijs geen ‘subsidie’ genoemd, maar een investering in de samenleving, omdat het gewoon goed is voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van een mens.”

Concerten

Het slotconcert van Podium Vosbergen is op 24 mei om 15.00 uur in de Dorpskerk van Eelde (pianotrio Joseph Puglia, Karlien Bartels & Tobias Borsboom). Op 5 juni om 20.15 uur een concert door het Gauguin Ensemble & Philippe Graffin, viool in de Lutherse Kerk in Groningen.