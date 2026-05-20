Rubriek Old Go (mei 2026)

Column:

Bakker bakker bakker in Glimmen

Stoet! Dat werd al voor 1850 gebakken in een bakkerij in het centrum van Glimmen, terwijl er toen nog geen 30 woningen stonden. Het was Marten Bennema (Munnekezijl 1819 – Glimmen 1848) wonende te Donderen, die in 1843 een verzoek indiende bij de gemeente om “een huis te bouwen in Glimmen”. Dat moet de eerste bakkerij geweest zijn en die kwam te staan aan Rijksstraatweg 58, op de hoek met Nieuwe Schoolweg met een winkel, woning, stal voor acht koeien, een paardenstal en varkenshokken (bovenste foto). De grond moest nog ontgonnen worden. Nadat Marten overleed, trouwde de weduwe Trientje Borgman (Eenrum 1817 – Glimmen 1876) met Albert Ebels (Eelde 1827 – Glimmen 1886). De naam bakker Ebels verscheen in Glimmen. Rijksstraatweg 58 is afgebroken in 1970.

In 1909 werd in opdracht van K. Kaspers te Winsum een tweede bakkerij gebouwd en wel aan Rijkstraatweg 66. Deze bestond uit een woning, schuur, varkenshok, winkel en een loods voor turf (onderste foto). Er werd brood, banket, beschuit en koek gebakken en roggebrood gegaard. Jan Berends uit Glimmen werd na Kaspers bakker. In 1940 werd de pasgetrouwde Klaas Bakker (Ten Boer 1910 – Groningen 2005) eigenaar: bakker Bakker. Door de opkomst van supermarkten stopte hij in 1961 met bakken en bezorgde tot 1968 nog alleen brood en dergelijke. De bakkerij is afgebroken in 1972.

De eerste bakkerij in Glimmen ging in 1920 verhuizen van Rijksstraatweg 58 naar 54. Ook Hoge Hereweg 25 leek genoemd. Het werd een moderne bakkerij voor brood, banket, koek en roggebrood. Ebels sloot in 1990. De twee eerste bakkerijen hadden een gemetselde bakstenen oven, bestaande uit twee delen: het bovenste werd met turf gestookt voor het bakken en garen, het onderste om de broden voor te verwarmen. Tijdens het verbranden van turf stonden de deurtjes open voor de rookafvoer. De deurtjes gingen dicht tijdens het bakken en werden potdicht gesmeerd als er roggebrood werd gegaard. De varkens kregen het overgebleven brood en banket en werden zodoende vetgemeste spaarpotten.

Er waren vroeger ook nog de bakkers Venema, Rijksstraatweg 24 en Post, Viaductweg 3. Nu is het bakken van stoet weer terug dankzij bakkerij Stoet, Rijkstraatweg 32 opgericht in 2021. Voor wie het woord niet kent; stoet is een brood. Een plak stoet is een boterham.

Henk Bakker