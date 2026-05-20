Kinderactiviteiten in Boeremapark Tweede Pinksterdag

Nieuws:

Door: Redactie

Op 2e Pinksterdag, maandag 25 mei, staat het Boeremapark volledig in het teken van kinderen, creativiteit en avontuur. Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum organiseert de Stichting Burgemeester Boeremapark een dag vol gratis activiteiten voor jonge bezoekers tot en met 12 jaar.

Van speuren in de natuur tot kunst maken en een spannende bootjeswedstrijd: er is voor ieder wat wils. Voor de begeleidende ouders is er koffie of thee met iets lekkers.

Wat is er te beleven?

Speurtocht (kinderen t/m 6 jaar) van 10:00 – 12:00 uur

Jonge ontdekkers gaan op avontuur met een leuke speurtocht door het park.

Workshop schilderen (kinderen t/m 12 jaar) 12:30 – 14:00 uur (max. 10 deelnemers)

Laat je creativiteit zien en maak een eigen kunstwerk. Aanmelden via: boeremapark90@gmail.com

Happy Stones maken (kinderen t/m 12 jaar) 12:30 – 14:00 uur (max. 10 deelnemers)

Versier vrolijke stenen en neem je kunstwerk mee naar huis. Aanmelden via: boeremapark90@gmail.com

Bootjezeilen wedstrijd (kinderen t/m 12 jaar) Start: 14:30

Neem je eigen bootje mee en doe mee aan deze gezellige zeilwedstrijd. Je kunt meedoen met een kant en klaar gekocht bootje of een zelfgemaakt bootje. Ideeën voor het bouwen van een bootje zijn te vinden op de website van het park. Zelfgemaakte bootjes maken kans op een leuke prijs. Vóór de wedstrijd keurt een jury de zelfgemaakte bootjes en kiest de drie mooiste. Daarna wordt er gezeild in de grote vijver. De drie snelste bootjes winnen een leuke prijs.

Deelname aan alle activiteiten is gratis. Kom langs en beleef een feestelijke dag in het Boeremapark!

Kijk voor meer informatie over de activiteiten in het jubileumjaar op www.boeremapark.nl.