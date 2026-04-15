Opnieuw verwarring over aanleg glasvezel KPN: ‘laatste kans’

Door: Redactie

Met enige regelmaat ontvangt de redactie verontruste reacties van Harenaars over de aanleg van glasvezel door KPN.

In het kort: KPN heeft door aannemer Allinq op de meeste adressen in Haren glasvezelkabel laten aanleggen tot aan de voorgevel. Daar waren geen kosten aan verbonden. Vanaf de aanleg stond het de bewoners vrij om een keuze te maken voor een aanbieder voor snel internet. Eén van die aanbieders zou ook KPN zelf kunnen zijn en om die reden maakte KNP reclame voor hun eigen diensten.

Veel Harenaars hebben KPN opdracht gegeven voor het leveren van snel internet. In mei 2025 meldde Haren de Krant dat dit helaas aan de oostzijde van de spoorlijn nog niet mogelijk was, omdat er tegenslag was bij de aanleg van kabels onder het spoor door (nabij het NS station).

Nu ontvangen wij weer een reactie van iemand aan de Blekenweg, die op 10 april een brief kreeg waarin KPN ‘de laatste kans’ aankondigde om snel internet te bestellen. Deze persoon vond dat vreemd, want hij had zich allang aangemeld als klant bij KNP en had eind 2025 al een brief gehad waarin werd aangekondigd dat de aansluiting ‘in januari of februari 2026’ in orde zou zijn gemaakt. Dat is nog niet gebeurd. Daarvoor in de plaats ontving hij de ‘laatste kans’ brief. Hij verzucht: “Verwarrend, wat is er aan de hand?”

De redactie heeft navraag gedaan bij KPN, zodra wij nadere informatie krijgen wordt die hieronder geplaatst.