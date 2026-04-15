Woensdag 15 April, 2026
Nieuws:

Opnieuw verwarring over aanleg glasvezel KPN: ‘laatste kans’

Door: Redactie

Met enige regelmaat ontvangt de redactie verontruste reacties van Harenaars over de aanleg van glasvezel door KPN.

In het kort: KPN heeft door aannemer Allinq op de meeste adressen in Haren glasvezelkabel laten aanleggen tot aan de voorgevel. Daar waren geen kosten aan verbonden. Vanaf de aanleg stond het de bewoners vrij om een keuze te maken voor een aanbieder voor snel internet. Eén van die aanbieders zou ook KPN zelf kunnen zijn en om die reden maakte KNP reclame voor hun eigen diensten.

Veel Harenaars hebben KPN opdracht gegeven voor het leveren van snel internet. In mei 2025 meldde Haren de Krant dat dit helaas aan de oostzijde van de spoorlijn nog niet mogelijk was, omdat er tegenslag was bij de aanleg van kabels onder het spoor door (nabij het NS station).

Nu ontvangen wij weer een reactie van iemand aan de Blekenweg, die op 10 april een brief kreeg waarin KPN ‘de laatste kans’ aankondigde om snel internet te bestellen. Deze persoon vond dat vreemd, want hij had zich allang aangemeld als klant bij KNP en had eind 2025 al een brief gehad waarin werd aangekondigd dat de aansluiting ‘in januari of februari 2026’ in orde zou zijn gemaakt. Dat is nog niet gebeurd. Daarvoor in de plaats ontving hij de ‘laatste kans’ brief. Hij verzucht: “Verwarrend, wat is er aan de hand?”

De redactie heeft navraag gedaan bij KPN, zodra wij nadere informatie krijgen wordt die hieronder geplaatst.

3 reacties

Antoine zegt:

Hier precies hetzelfde: vorig jaar aangemeld voor ‘laatste kans’ aansluiting KPN. Op het door KPN aangegeven tijdstip kwam echter niemand opdagen. Nu kwam weer een brief, met iets andere bewoordingen dan de vorige keer. Het lijkt er nu op dat je voor aansluiting verplicht bent een abonnement te nemen bij KPN of één van de vele andere aanbieders op het glasvezelnet van KPN. Het is gewoon een zootje bij dit bedrijf, dat van vage onderaannemers aan elkaar hangt.

Annemarie zegt:

Laat ze verdorie de voetpaden etc. daarna ook fatsoenlijk herstellen! Ze breken alles maar open en leggen het halfgebakken weer terug. Zo is het bijvoorbeeld levensgevaarlijk aan de zijkant van Intermezzo en voor de gymschool in het centrum. Daar liggen klinkers schots en scheef en / of steken omhoog!

Henk zegt:

Bij ons hebben die mannen ook een strook gegraven door onze de klinkeroprit. Ze waren al weg maar hadden 3 klinkers over. Zeer slordig terug bestraat. De KPN blijft bij ons vandaan.

