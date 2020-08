Column Bert Heikens (huisarts te Haren) – augustus 2020

Column:

Door: Redactie

Hotelkamer

De vakantie is voor de meesten van u weer voorbij. Door de Coronacrisis had ik zeven

maanden geen vakantie meer gehad. Een luxe-probleem als je ziet waar sommigen

in beland kunnen zijn tijdens deze crisis. Op vakantie schakel ik altijd volledig af en

lukt het me na een tijdje alles even te vergeten en kan ik me volledig richten op mijn

gezin en de rust. De eerste dagen is dat vaak lastig, omdat ik dan meestal nog met

mijn gedachten bij het werk ben. Op onze hotelkamer lag een boek van een

psycholoog. Elke hotelkamer had er een. Deze psycholoog beschreef in korte

hoofdstukken waar je op moet letten in je leven, waar je je bewust van moet zijn.

Het zijn de bekende clichés als ” leven in het nu” en “probeer je problemen niet te

omzeilen maar op te lossen” en hier dan een heel verhaal omheen. Toen ik dit las

moest ik onwillekeurig denken aan al die mensen die in nood zaten of zitten tijdens

deze crisis. Voor velen zal dit een schrale troost zijn op dit moment. Als je bedrijf

failliet is of als je dierbaren hebt verloren, dan zie je even geen uitweg meer. Ik kan

me daar alles bij voorstellen. Misschien kan het je toch helpen als je er over gaat

lezen of, in ernstiger situaties, als je hulp zoekt. Uiteindelijk zijn de meeste

problemen wel weer op te lossen, of kunnen in ieder geval wat draaglijker gemaakt

worden. Ik moest daar even aan denken, toen ik dat boek op die hotelkamer las.