Column Daphne de Haan – centrummanager (november 2025)

Door: Redactie

Twinkelende lampjes

11 november is de dag dat de lichtjes in het centrum van Haren weer branden gaan. De dagen worden korter, soms is het de hele dag grijs, wat is het dan een fijn gezicht als de lampjes weer fonkelen boven de weg. Een vertrouwd gezicht, maar nooit vanzelfsprekend. Want achter al die lichtjes schuilt de inzet van Ondernemend Haren. Jaar in jaar uit zorgen de ondernemers er samen voor dat het dorp in de donkere maanden op blijft vallen en straalt als nooit tevoren. Maar de verlichting is meer dan alleen versiering, het is een gevoel dat we proberen over te brengen. Een uitnodiging om even stil te staan, te genieten van wat je om je heen ziet. En wat dat bij je losmaakt. ’s Avonds nog even een rondje dorp lopen om de etalages te bekijken en bij de kerk even stil te staan om de prachtige bollen in de bomen te aanschouwen. Juist in de drukke decembermaand een heerlijke manier om even te ontsnappen aan je verplichtingen en te genieten van wat wij jou als ondernemers bieden. Dit is Haren op z’n mooist. Een dorp dat samen verlicht. Geniet ervan en deel je mooie momenten/ foto’s op social media & tag ErvaarHaren zo kunnen ook andere mensen genieten van ons mooie dorp! Vragen, opmerkingen of behoefte aan contact? Mail naar info@bedrijvenverenigingharen.nl