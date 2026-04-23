Column Emile Koopmans, architect in Haren (april 2026)

Door: Redactie

Ga niet naar Groningen!

Herinnert u zich het gezellige spelletje Stoeptegels gooien van het viaduct? Als je goed mikte ging de tegel precies door de voorruit van de onderdoor passerende auto. Lachen was dat! Ik huiver nog altijd als ik mensen zie staan bovenop het viaduct waar ik onderdoor moet rijden. Maar in Groningen is het nog veel erger, van de spiksplinter nieuwe viaducten vallen de steenstrips spontaan naar beneden. Durft ú nog naar Groningen? Ik niet meer.

Wat is er eigenlijk aan de hand in de stad? Is er sprake van een Vallende Ziekte? Ik kan u uit het hoofd nog veel meer plekken aanwijzen waar tegels vallen. Van gebouwen. Om te voorkomen dat u tegels op het hoofd krijgt, staan er dan hekken langs de gevels. Kijk bijvoorbeeld eens naar het Alfa-college bij de Euroborg. Sinds de oplevering vallen daar de keramische tegeltjes van de gevels naar beneden. Ik heb een poosje aan de overkant gewerkt. Tussen de middag gingen we tegels rapen. Ik heb inmiddels thuis een mooi wit wandje boven het aanrecht. Bouwvakkers zijn nu eindelijk bezig om te voorkomen dat de tegeltjes verder kunnen vallen: ze brengen stroken glimmende conservenblik over de tegels aan. Ga eens kijken op een zonnige dag: het is oogverblindend. Je zult maar aan de overkant werken! Nog meer voorbeelden: bij Rokade, de toren aan de Laan Corpus den Hoorn, staan al sinds mensenheugenis hekken langs de ingang om de klanten van MCZ ongeschonden te ontvangen. En de gele toren bij het Dinkelpark aan de Vechtstraat heeft ook aan de voet hekken staan met hetzelfde doel. Ja, het wordt steeds gevaarlijker in Groningen.

Om te onderzoeken of er nog meer steenstrips op de viaducten los zitten, worden ze allemaal grondig door de aannemer geïnspecteerd. Met een hamer wordt er geklopt en geluisterd. Aan het geluid kunnen ze horen of de lijm oké is. Gelooft ú deze Wij-Van-WC-Eend inspectie? Misschien heeft de klopper stiekem de opdracht om niet te hard te slaan? Ik ben er zelf maar eens langs gefietst. Hamertje mee en kloppen maar. Nou, je pakt de steenstrips er zo vanaf. Twee volle fietstassen per keer haal ik nu op. Het straatje in mijn tuin is bijna klaar.