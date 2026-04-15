Gemeente toonde haar plannen voor upgrade dorpscentrum Haren

Dinsdag werden in het voormalige gemeentehuis van Haren borden opgesteld met impressies van het nieuwe dorpshart. In de oude raadszaal stonden tv-schermen waarop 3D-wandelingen konden worden gemaakt door het centrum na de upgrade. Kortom, de gemeente Groningen wilde inwoners van het dorp graag laten zien wat er is bedacht voor het ‘nieuwe centrum’.

Noor Wit, projectmanager, was met collega’s aanwezig om een toelichting te geven aan belangstellenden, die mondjesmaat langskwamen. De upgrade geldt voor het gebied Rijksstraatweg, Brinkhorst, Raadhuisplein (fase 2) en aangrenzende stukjes van het dorp.

De plaatjes laten een groen centrum zien, voorzien van veel bomen, groenstroken, zitjes, kunst en speelmogelijkheden. Het Raadhuisplein wordt met de bomen bijna een mediterraan plein met schaduw en waterpartij. Het terras van Intermezzo krijgt een heel andere context. Teleurstellend voor menig bezoeker: het Raadhuisplein wordt pas aangepakt als de nieuwbouw van winkels en appartementen is afgerond en dat kan nog wel een paar jaar duren.

Wat wél op kortere termijn (2027) gaat gebeuren is fase 1: Rijksstraatweg en Brinkhorst (en aangrenzende stukjes, zoals Vondellaan en Molenweg). Over het algemeen waren de reacties van bezoekers positief. Een enkeling vroeg zich af of het ‘nu alweer nodig was’. Toch was de laatste upgrade (Komplan Haren) al in 1998. Weer een ander vroeg zich af of het budget niet beter besteed kon worden aan andere maatschappelijke problemen. Anderen vroegen zich af hoe lang het gaat duren voordat de bomen groot genoeg zijn om de groene en lommerrijke sfeer op te roepen. Maar zoals gezegd, verreweg de meeste mensen waren blij met de schetsen.

Projectmanager Noor Wit kan nog niet zeggen welk budget precies aan de raad gevraagd gaat worden (najaar). Wél kan ze zeggen dat het geld beschikbaar zal zijn dankzij (1) de reguliere begroting voor het dorp, (2) de opbrengst van grondverkoop Raadhuisplein/Haderaplein (Explorius) en (3) een subsidie vaan meer dan een miljoen euro van de Rijksoverheid.

Speciale items

Speciale aandacht ging uit naar de weekmarkt. Die zal in het nieuwe ontwerp gewoon op het Raadhuisplein blijven plaatsvinden, maar in een iets gewijzigde opstelling (na overleg met de marktmensen). De kermis is een groter struikelblok. Die past niet meer in de huidige vorm op het nieuwe plein en daarom wordt met de mensen van de kermis en de Oranjevereniging gezocht naar een alternatief. Wél in het centrum trouwens. De kermis is voor de Oranjevereniging een belangrijke bron van inkomsten die niet gemist kan worden. Dan is er aandacht voor het wildparkeren in Haren. Veel mensen lappen de regels aan hun laars en zetten de auto pal voor winkels of pakket-afhaalpunten. Dit maakt de straat onoverzichtelijk en is geen fraai gezicht. De handhavers van de gemeente krijgen dit gedrag er niet uit, ook al wordt er geregeld bekeurd. In het nieuwe ontwerp zal het wildparkeren nauwelijks mogelijk zijn doordat er groenstroken en bomen worden geplaatst.

Noor Wit, projectmanager gemeente voor upgrade centrum Haren



