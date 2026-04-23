Programma Koningsdag 2026

Door: Redactie

21 t/m 27 april 2026: zwieren, zwaaien en draaien op de gezellige kermis in het centrum van Haren

Zondag 26 april Koningsnacht- live muziek, food en drinks op het Oranjeplein voor de dorpskerk 20.00-1.00 uur Gratis toegang. Let op! Eigen meegenomen etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan!

Koningsdag, maandag 27 april 2027

Ter verhoging van de feestvreugde verzoeken wij u vriendelijk de Nederlandse vlag met Oranjewimpel uit te steken/hijsen!

10.00-10.15 uur:

Feestelijk klokgelui van de toren van de Dorpskerk.

10.00-15.00 Clockhuysplein Knutselen, dj & diverse optredens

10.30-11.00 uur: Knutselen kroon voor de dorpskerk

11.00 uur:

Opening Koningsdag 2026 op het plein voor de Dorpskerk van Haren. Toespraken door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en de voorzitter van de Harense Oranjevereniging, gevolgd door het hijsen van de vlag met Oranjewimpel en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. We eten met elkaar een lekkere Oranjetraktatie.

11.00-17.00 uur:

Kindervrijmarkt in het centrum van Haren.

Deelname is gratis. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd; wie het eerst komt, het eerst maalt! Deelnemers worden vriendelijk verzocht niet verkochte spullen mee te nemen naar huis. Verkoop mag op de onderstaande locaties plaatsvinden: Raadhuisplein, Brinkhorst, Rijksstraatweg tussen de Kerkstraat en het Raadhuisplein, en het gebied rondom de Dorpskerk in Haren.

Regels:

· De winkels zijn op Koningsdag gedeeltelijk open: houdt daarom de looppaden/route voor de ingang van de winkels vrij.

· Zorg ervoor dat jouw uitstalling niet zorgt voor overlast bij anderen.

· Houd de omgeving vrij van zwerfvuil.

· De verkoop van levensmiddelen, alcohol, dranken en ander etenswaar is niet toegestaan. Hier wordt op gecontroleerd.

· Op de vrijmarkt zijn spottende politieke en/of levensbeschouwelijke uitingen niet toegestaan. Hier wordt op gecontroleerd.

· Rondom de Dorpskerk bevinden zich enkele grafstenen. Deze lenen zich uiteraard niet voor het uitstallen van koopwaar.

· Let op: er kunnen zakkenrollers actief zijn!

· Het betreden van en verblijven op het vrijmarktterrein is op eigen risico.

11.00-17.00 uur:

Het centrum van Haren wordt opgevrolijkt door de rondgang van diverse Disneyfiguren, terwijl het Dweilorkest ’t Is Ook Niks de feestvreugde verhoogt en de steelband “Pan Magic”de bezoekers van de vrijmarkt in Caraïbische sferen doet wanen. Ook zal Joris ten Have met zijn draaiorgel door het centrum van Haren wandelen.

12.00-16.00 uur:

Show van de Streetrod Car Club op de afgezette Rijksstraatweg. De Streetrod Car Club is een autoclub voor eigenaren van klassieke auto’s.

Muziek en entertainment in de Harense zorgcentra:

9.30 uur Zonnehof: Koor Tempus Fugit

10.30 uur Westerholm: de Martino’s

10.45 uur Maarwold: Koor Tempus Fugit

14.30 uur De Dilgt: Vrienden van het Historisch Kostuum

15.00-19.00: DJ bij terras Intermezzo

16.00-20.00: Opening Oranjeplein voor de Dorpskerk Haren: music, food en drinks. Proost op de koning! Gratis toegang. Let op! Eigen meegenomen etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan!

20.00 – 21.30 uur: Oranje-concert in de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren

Dameskoor Eigen-wijs met dirigent Hans Eijsink. Het Politie Orkest Noord-Nederland met chef dirigent Frank Samsom

T.g.v. van de verjaardag van Z.M.de Koning organiseert de Werkgroep Goede Doelen van de Gorechtkerk i.s.m. de Harense Oranjevereniging een feestelijk concert.



Toegang vrij. Bij de uitgang kunt een bijdrage geven voor het aangegeven goede doel.