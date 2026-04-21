4 mei 2026 dodenherdenking (programma Haren)

Door: Redactie

Maandag 4 mei

14.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Oosterbroekweg te Glimmen voor de herdenking van Anda Kerkhoven, Dini Alkema en Gerrit Boekhoven

14.30 uur Korte herdenkingsplechtigheid aan de Hoge Hereweg te Glimmen bij het monument in Appelbergen.

15.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij de Hervormde Begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren bij het graf van de heer Venema

15.15 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij NS-station Haren (westzijde) bij joodse oorlogsmarkering

18.00 uur Verzamelen begraafplaats Eshof

18.15 uur Start herdenkingsplechtigheid de begraafplaats ‘Eshof’ aan de Rijksstraatweg 290 in Haren. Woord van welkom door het 4 mei Comité.

Muzikale omlijsting door Harmonie ’67 uit Groningen.

19.00 uur Einde plechtigheid begraafplaats Eshof.

19.30 uur Verzamelen afgevaardigden en belangstellenden op voorplein Dorpskerk.

19.45 uur Aanvang herdenking bij de Dorpskerk.

• Woord van welkom door het 4 mei Comité.

• Voordragen gedicht door leerling van het Maartenscollege.

• Koraalmuziek door Harmonie ’67.

19.58 uur Signaal Taptoe Infanterie.

20.00 uur Klokslagen, gevolgd door 2 minuten stilte en aansluitend twee coupletten van het ‘Wilhelmus’.

20.05 uur Kranslegging bij het monument onder Koraalmuziek Harmonie ’67: 1. het gemeentebestuur van Groningen

2. het 4 mei Comité Haren

3. Algemene Oranjevereniging Oranje-Nassau te Haren

4. Nationale Politie, district Groningen, basiseenheid zuid-west

5. de Harense basisscholen (leerlingen van de Brinkschool)

6. Scouting Haren (leden scoutingroep Look Wide en Tecumseh)

7. overige belangstellenden

Aansluitend herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk met mmv Harmonie ’67 onder leiding van Anneke Kamerman

• Bianca Heidema opent namens het 4 mei Comité de bijeenkomst

• Toespraak door dorpswethouder Janette Bosma als de afgevaardigde van het college van B en W van de gemeente Groningen

• Inhoudelijke bijdrage door een nabestaande

• Afsluiting door Wieger Krämer

• Muziek – ondertussen verlaten Comité en bezoekers de kerk en is er gelegenheid om herdenkingskaarsjes aan te steken in de torenhal van de Dorpskerk.

ca 21.00 u Einde van de plechtigheden.