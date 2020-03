Column Emile Koopmans – maart 2020

Door: Redactie

Pies en Poep in het Paterswoldsemeer

Het water van het Paterswoldsemeer is vies en troebel. Wij zwemmen er lekker in, maar Europa beweert dat het water niet voldoet aan de kwaliteitsnorm die zij stellen. Dus wordt Noorderzijlvest, het waterschap, gedwongen het water schoner te maken. Als ze dat niet doen, dan volgen er hoge boetes, begrijp ik. Daarom bedacht het waterschap vijf maatregelen. Vier ervan zijn in de sfeer van nieuwe gemalen en een ijzerzandbekken. Die ondervinden algehele instemming. Ofwel, het maakt ons niet uit, ze doen maar. Met de vijfde maatregel, vloog het waterschap uit de bocht.

Tegen het aanleggen van 3 tot 25 hectare moeras, op verschillende plekken in het meer, kwamen veel bootjesmensen in opstand. Een petitie (Weg met de vijfde maatregel!) werd binnen een week door 1700 mensen ondertekend. In een bovenzaaltje van de Rietschans, spraken 150 man hun ongenoegen uit. De dijkgraaf moest de gemoederen sussen. Hij trok meteen z’n keutel in: het moeras komt er niet, zo begon hij. Maar….. u moet ons dan wel helpen, om een vervangende vijfde maatregel te bedenken. Ok√©, zei de zaal, dat doen we, maar vertel ons eerst even, hoeveel we met de vijfde maatregel nog aan de verschoning moeten bijdragen. Dat antwoord kwam niet, hoe vaak die vraag ook gesteld werd. Ik denk dat het waterschap, ook gezien de marge van 3 tot 25 ha, het gewoon niet weet.

De zaal dacht mee en deed flink zijn best. Kunnen we niet die verouderde geteerde beschoeiingspalen vervangen? Die staan elke dag, in kilometers lange rijen, onwelriekende teersappen aan het water af te geven. En kunnen we de verbinding met het Friescheveen niet afblazen, zodat al dat vieze water niet in ons meer gaat stromen? Helaas, op de vele, logische vragen en voorstellen, had de dijkgraaf nauwelijks antwoorden.

Geacht waterschap, ik laat elke avond, aan de oevers van het meer, mijn hondje uit. Dan loop ik te mijmeren en te kijken naar de wolken. Toen zag ik deze hondjes-wolken en bedacht meteen een verbeterpunt. Als mijn hondje gepoept heeft, werp ik met een schepje de keutels, met een grote boog, in het meer. Daarna doe ik zelf, op een steigertje, nog een plas en dan gaan we opgelucht en voldaan weer huiswaarts. Nu u toch niet weet, hoeveel de vijfde maatregel moet bijdragen, vraag ik u: zou u eens bij Europa willen informeren, of het meer voldoende schoon wordt, als mijn hond en ik aanbieden, om daarmee op te houden?