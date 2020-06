Column Hein Bloemink (juni 2020)

Column:

Bevings-loterij

De gelegenheid maakt de dief. Ik vind het erg teleurstellend, dat nogal wat ondernemers misbruik hebben gemaakt van de financiële giften van de overheid tijdens de eerste crisis-weken. Wie een beetje nadenkt zal zo’n gift toch zien als een gebaar van vertrouwen, dat je nooit wilt beschamen. Wie kennelijk wordt gedreven door het lage instinct van de hebzucht, graait er dus lustig op los en pakt geld, dat hem niet toekomt. Hetzelfde zie ik gebeuren met de financiële compensatie voor aardbevingsschade. Nu de overheid de NAM buitenspel heeft gezet in het beoordelen (en vergoeden) van schades krijg ik steeds meer verhalen te horen van mensen die enigszins schuldbewust toegeven dat ze voor ‘een paar scheurtjes’ in hun gevels vierduizend euro of een veelvoud daarvan op hun rekening gestort kregen. En zonnepanelen op de koop toe. Het is alsof de overheid (terecht) is geschrokken van de eerste jaren van compensatie-chaos, waardoor men nu doorschiet naar de andere kant en de financiële compensatie bijna ‘opdringt’. Ik sprak iemand uit Haren die dit is overkomen. Op de gok meldde zij wat scheurtjes aan. Met foto’s en een uitgebreide toelichting kon zij tot haar eigen verbazing de inspecteur van TCMS overtuigen van het ‘onheil’ dat haar was overkomen. Ze ontving een rapport van 260 pagina’s en kort daarop ruim 14.000 euro op haar bankrekening. Dat was inclusief 95,00 voor de uren die zij had moeten besteden aan het indienen van de aanvraag. Hoeveel mensen zou dit al zijn overkomen? Verdikkie, zit je opeens met 14.000 euro in je zak en zonnepanelen op je dak. Ik wil niemand beschuldigen van hebzucht, maar je zou je kunnen afvragen of dit geld jou wel eerlijk toekomt. En wat ik niet snap: in het echte rampgebied (ver buiten Haren) staan palen om gevels te stutten en wachten de echte slachtoffers nog steeds op geld.