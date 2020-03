Column Hein Bloemink (maart 2020)

Column:

Door: Redactie

Goed nieuws

Vanuit mijn aangeboren naïviteit maak ik me vooral zorgen over de communicatie rondom de Corona-crisis. De media doen oprecht zo hun best om het Corona-nieuws urgent te maken (terecht) dat zij daarbij helemaal vergeten, dat zij dit nieuws ook in het juiste perspectief moeten plaatsen. Zij besmetten ons daardoor met het angstvirus. Het aantal sterfgevallen (nu ongeveer 20) door Corona wordt zo uitvergroot, dat je vergeet dat er dus 5980 mensen door dit virus gewoon (flink) ziek zijn, dat is de de omvang van de hoofdtribune bij de FC.Die 20 doden zijn zo afschrikwekkend, dat ons relativeringsvermogen het laat afweten. We beginnen de nieuwe dag dus met het sombere en ongenuanceerde gevoel dat we misschien het eind van de week niet halen. Dat pseudo-terminale gevoel doet iets met ons. We worden fatalistisch en vragen ons af of het nog wel zin heeft om te denken aan het leven na de pandemie. Dus we bestellen die nieuwe kozijnen maar even niet. En dan verandert een medische crisis dus in een economische crisis. Die wordt volgens mij niet door het Corona-virus veroorzaakt, maar door een veel gevaarlijker virus: het angstvirus. De wetenschap zal spoedig een vaccin ontwikkelen tegen Corona, maar wie bedenkt straks een vaccin tegen de angst? Als we het vernietigende angstvirus willen bestrijden moeten we toch echt de positieve kanten van deze situatie ook blijven zien. Ik neem een voorschotje: straks is er een vaccin. Het aantal slachtoffers van Corona is nog steeds veel kleiner dan de jaarlijkse slachtoffers van griep (in ons land 1000-2000). Er ontstaat noaberhulp, die we nog kennen uit de winter van 1979. De crisis maakt duidelijk, dat ons volk best gehoorzaam en gedisciplineerd kan reageren op overweldigende maatregelen. En dat ons land bekwaam wordt geleid. Mijn oproep aan u: bestrijd Corona met hygiëne en bestrijd het angstvirus met een open oog voor al het goede en voor elkaar!