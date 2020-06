Column Huub van ‘t Hek (juni 2020)

Column:

Door: Redactie

Corona creëert nieuwe

kleinschaligheid

Het Corona Virus heeft zoveel meer gemaakt dan een paar extra doden. Het heeft ons vooral bewust gemaakt van de paradoxale wereld waarin wij leven. Van de een op de andere dag bleven alle vliegtuigen aan de grond. Terwijl wij gewend waren om onze weekends niet thuis, maar elders in Europa door te brengen. Van de andere op de volgende dag moesten alle lokale winkeliers zomaar gesteund worden. Terwijl wij gewend waren om onze goederen uit de hele wereld te laten invliegen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. “The Global Village” was uit het niets teruggebracht tot een negorij van onzichtbare mensen en dieren. Er was maar één parool: thuis blijven.

Zo zijn de kantoren vervangen door huiskamers en werkkamers. Zo zijn de vliegtuigen vervangen door telefoons, i-pads en camera’s. Zo zijn de buitenlandse campings en hotels vervangen door een achtertuin, een huisje aan of een bootje op het water. Zo hebben wij ons aangepast aan de wereld die weer overzichtelijk wordt. En dat alleen, omdat wij als de dood zijn voor een microscopisch virus dat ons openbare leven totaal kan verlammen. Nu de hele wereld Corona ademt, komen wij tot het volle besef dat ons denken en handelen niet veel verder reikt dan de kringen die wij kunnen beïnvloeden. In die kringen blijken mensen geroepen te zijn tot volledige onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Dan is loondienst niet langer een vorm van slavernij. Dan is het oude pensioenstelsel niet langer een verdienmodel voor de rijken. Zwarte slaaf, witte loonslaaf en gepensioneerde gaan voor hetzelfde doel de straat op: bevrijding van de financiële onderdrukking. De grootschaligheid heeft zijn eigen revolutie gekweekt. Zo wordt de oude wereld uitgebannen. Van Trump stemmer tot HEMA medewerker. De EU terug naar EEG, de Euro terug naar de gulden. Kleinschalig opnieuw beginnen. Het nieuwe winst- en verdienmodel. Met een eigen nieuwsdienst: Haren de Krant. Met dank aan Corona.