Column Huub van ‘t Hek, maart 2020

Column:

Door: Redactie

Werther en het gekozen levenseinde

Huub van ‘t Hek

Werther weet niet zo goed wat hij met zijn leven aan moet. Totdat hij Charlotte ontmoet. Zij is zijn unieke wederhelft zoals hij dat is voor haar. Hoe Charlotte het ook met hem eens is, met hem trouwen kan zij niet. Zij is de oudste dochter van een heel groot gezin. Haar moeder is veel te jong gestorven. Charlotte heeft haar moeder beloofd het gezin bij elkaar te houden en een verstandshuwelijk te sluiten met Albert. Die gelofte doet zij gestand. Tot de grootste wanhoop van Werther. Zijn volmaakte liefde en levensweg mag worden vernietigd door een moeder die over haar graf heen heeft willen regeren. Dat is einde levensweg, zegt Werther. Hij stelt Charlotte op de hoogte van zijn plannen. Zij zoekt hem wel op, maar komt te laat. Werther sterft in de armen van zijn volmaakte liefde Charlotte.

Natuurlijk gaat “Die Leiden des jungen Werthers” van Goethe uit 1774 over de volmaakte liefde. Maar tegelijkertijd ook over het zelfgekozen levenseinde. Ook de opera “Werther” van Massenet uit 1892 belicht de keuze voor de zelfgekozen dood. Is het leven zonder Charlotte een vorm van uitzichtloos lijden? Heeft een leven zonder Charlotte geen enkele zin meer? Staat het mij vrij om zomaar over mijn eigen leven te beschikken? Terwijl ik dat leven van mijn omgeving cadeau heb gekregen?

Het gekozen levenseinde is een merkwaardig virus. Als het zich eenmaal in de hersenen heeft genesteld, laat het het denken niet meer los. De vraag is of het ooit zal toeslaan en zo ja, waarom dan en wanneer dan. Een pil, een touw, een rukje aan het stuur, een spoorwegovergang, een mes en nog vele, vele varianten.

Anno 2020 moet het onderwerp opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Omdat wij vijf geslaagde pogingen per dag te veel vinden. Zeker voor mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Omdat het leven nooit uitzichtloos is.