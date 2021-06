Rubriek Old Go Haren: juni 2021

Column:

Door: Redactie

Abraham had zijn mosterd kunnen halen in Appèlbergen

Glimmenaren en mensen uit de wijde omgeving kennen de plek wel: de Mosterdpot in Appèlbergen. Maar die naam?! Waar komt die veldnaam (toponiem) vandaan? Veldnamen, tegenwoordig gebruikt men kadastrale aanduidingen. Dan blijkt dat een leuke relatie gelegd kan worden met de uitdrukking: “Weten waar Abraham de mosterd haalt.”

Maar eerst iets over de geschiedenis van het terrein. Mosterdpot is een rond terrein aan de Hoge Hereweg in Glimmen, vlakbij het paviljoen Appèlbergen. De naam bestond tenminste al begin twintigste eeuw. Het perceel was in den beginne een hooi-/groenland en soms een graanakker. Sinds 1930 is het ingericht als sportterrein. Zonder voorzieningen, soms modderig en met een slecht onderhouden grasveld. De Groninger-Harense Hockey Club Groningen (GHHC, opgericht in 1926) speelde er in de 30/40er jaren, vanaf het begin werd er gevoetbald, de windhondenvereniging hield er wedstrijden (1954), er waren kinderspelen op 30 april en er was “pedagogisch voetbal” georganiseerd door de Harener Politiesportvereniging voor de jeugd “ter bevordering van de sportiviteit” (rond 1958). VV Glimmen speelde er jarenlang (vanaf 1967) en de scholen uit Glimmen sportten er bij mooi weer. Er gaan meerdere verklaringen rond over de naam. Ook deze krant vroeg het zich af (26 juni 2020). Er zou mosterd verbouwd zijn (geen aanwijzingen voor), oeverzwaluwen in de zandwand poepten mosterdkleurig (is niet zo) en de vorm lijkt op een mosterdpot (met een beetje fantasie). Maar mosterd kan ook een verbastering zijn van: mostaard, musterd, mutsaard en dat betekent: takkenbossen, brandstapel. Mutsen betekent knotten, afhakken.

Daarom dacht ik: deze plek heeft te maken met takkenbossen, met mutsaards en heeft daarom de veldnaam Mosterdpot gekregen. En toen kwam mijn zus met een definitief bewijs uit het archief van Old Go: een foto met twee mannen op de Mosterdpot met een takkenbos tussen hen in! Dit verklaart ook de uitdrukking “Weten waar Abraham de mosterd haalt.” Hij had een mutsaard – takkenbos- nodig om zijn zoon te offeren (Genesis 22 vers 6).

Henk Bakker

Met dank aan Ali Bakker, oprichter van Old Go

Foto Beeldbank Groningen/Old Go