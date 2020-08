Rubriek Wetenschap & Samenleving door Heiko Jan Mein (fysisch chemicus)

Column:

Vallende sterren

In de zomerperiode zijn ‘s avonds geregeld ‘vallende sterren’ te zien. Geen echte sterren die naar beneden vallen, maar ‘meteoren’ oftewel atmosferische lichtsporen. Het zijn ‘meteoroïden’, die in de dampkring van de aarde door wrijving met luchtdeeltjes verbranden. Meestal zijn meteoroïden brokstukken van kometen, die door sterren zoals onze zon worden aangetrokken. Naast de aarde en acht andere planeten, draaien er ook nog diverse ‘kometen’ (als mini-planeetjes) om de zon. Vele hiervan komen uit de ‘Oort-wolk’ (genoemd naar de Nederlandse astronoom Jan Oort), aan de rand van ons zonnestelsel. Ze zijn 1 – 50 km groot en bedekt met een ijslaag, dat door de zon smelt en samen met andere materiedeeltjes een oplichtende ‘komeetstaart’ vormt. In juli was komeet Neowise te zien, die één keer in de 7000 jaar op een afstand van 103 miljoen km langskomt. De komeet-brokstukken (meteoroïden) die lichtsporen veroorzaken, lijken een soort ‘vallende sterren’, omdat de afstand vaak lastig is in te schatten. Als de meteoroïden op aarde terechtkomen noemt men dat ‘meteorieten’, die soms als zwartgeblakerde stenen te vinden zijn. Grote meteorieten hebben veel bewegingsenergie en kunnen veel schade of een krater veroorzaken bij een inslag. De kans dat je erdoor geraakt wordt is uiterst klein, zodat de verschijnselen meer leuk zijn om te zien, dan gevaarlijk. In april werd boven de stad Groningen een bewegende vuurbol waargenomen, die volgens sommigen in het noordoosten van de stad insloeg. Waarschijnlijk was dat ook een meteoriet.

Hoewel het bijzondere waarnemingen zijn, kunnen meteoren het hele jaar door worden gezien. In de maand augustus, waarbij het maximum op 12 augustus was, kunnen ’s avonds in noordoostelijke richting soms tientallen per uur waargenomen worden. De aarde komt dan door een zwerm meteoroïden in het sterrenbeeld Perseus. Ze worden de Perseïden genoemd en zijn restanten van de komeet Swift-Tuttle. Bij een heldere hemel kun je erop wachten om meerdere meteoren te zien … en volgens bijgeloof elke keer een wens doen.