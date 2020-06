Webcolumn J.E. Bosch juni 2020

Column:

RARETIED…

Afgeleid van de rubriek Rarekiek in het DvhN vind ik (en met mij waarschijnlijk velen) dat we in een rare tijd leven. Via diverse media worden we vrijwel dagelijks getrakteerd op alle ins en outs van Covid-19. Onlangs las in in datzelfde DvhN een klein stukje waarin gewag werd gemaakt van de resultaten van een onderzoek van een aantal Engelse deskundologen. Die kwamen tot de conclusie dat dankzij de lockdowns de levens van zeker 3,5 miljoen mensen wereldwijd zouden zijn gered. Er stond zelfs bij op welke manier men dit alles had kunnen berekenen. Maar je moet wel een groot rekenwonder zijn om daar wat van te snappen.

En verder las ik in een bekend damesblad waarvan ik de naam niet zal noemen omdat het de Margriet was, tips over het juiste gebruik van mondkapjes. Was eerst uw handen gedurende 20 seconden met water en zeep. Plaats dan het kapje door middel van de koordjes en raak de binnenkant van je gezicht niet aan. Zorg dat neus en mond goed bedekt zijn. Was na gebruik opnieuw je handen. Ik fiets dan rustig naar het transferium Haren voor bus 5 of 6 naar de stad en zie nergens een mogelijkheid om mijn handen te wassen! Hoe nu?

En die vermaledijde 1,5 meter. Hoe graag zou ik mijn jarige schoondochter niet even knuffelen met haar verjaardag? Ik noem maar wat. Maar het mag niet.

Ik had daarnet al een damesblad aangehaald, maar in het herenblad dat ik daarna in handen kreeg zag ik een paar erg leuke afbeeldingen. Met het oog daarop ben ik van mening dat die 1,5 meter regel zo snel mogelijk moet worden afgeschaft!