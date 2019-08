Webcolumn juli/augustus J.E. Bosch

Column:

Tunnelvisie

In een nogal tamelijk grijs geworden verleden schafte ik mij regelmatig diverse pocketboekjes aan waaronder een Prisma uitgave van een door Michel van der Plas samengestelde gedichtenbundel getiteld öngerijmde rijmen. In een van de vele dichterlijke ontboezemingen trof ik een repliek aan van een onbekende rijmelaar (NN) In de jaren 60 van de vorige eeuw gaf het Actiecomité voor de IJ-tunnel (geopend op 30 oktober 1968) de volgende slogan af:

“Zij aan zij voor een tunnel onder ’t IJ”waarop NN het volgende repliceerde:

”maar voorlopig kont aan kont met z’n allen op de pont

Nou hebben we in Haren uiteraard geen IJ, maar wel een aantal spoorlijnen. De aanleg van een tunnel daaronderdoor bij het station is evenals die van de IJ-tunnel eveneens geen eitje gebleken want voor zover mij bekend is men er al vele jaren mee bezig geweest voordat in mei 2018 met de werkzaamheden werd gestart. Maar nu is er dan toch licht aan het einde der tunnel want het ziet er naar uit dat de tunnel voor voet- en fietsgangers in het najaar 2019 in gebruik genomen kan gaan worden. Die kunnen dan ongestoord onder ;t spoortje door van Oosterhaar naar het hart van Haren en terug. …..

De automobilist mag blijven wachten tot het rode licht gedoofd is, want er kan nog een trein komen. Maar strakjes dus:

Gezellig met z’n allen door

De tunnel onder Harens spoor

En de auto wacht nog fijn

Voor de AHOB op de trein