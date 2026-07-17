D66 ‘not amused’ over zomerse deadline voor ondernemers

Door: Redactie

Morris Wouters, raadslid van D66 in Groningen, vindt het onhandig dat de gemeente Groningen aan winkeliers en bedrijven een deadline ‘middenin de zomervakantie’ oplegt om te reageren op hun voorlopige aanslag ‘reclamebelasting’.



Morris Wouters, D66

Volgens Wouters hebben ondernemers en eigenaren van panden een brief van het Noordelijk Belastingkantoor ontvangen met een voorlopige aanslag voor reclame-uitingen op hun pand. Het gaat hier om de reclamebelasting die toch al niet erg wordt gewaardeerd door ondernemers en enkele politieke partijen. Wat Morris Wouters steekt is dat (net als vorig jaar) de ondernemers bezwaar kunnen maken tot 12 augustus. Iedereen die nu met vakantie is zal deze deadline volgens hem missen en dat wekt irritatie. “Het kan prima in een andere periode van het jaar”, zegt hij. “Ik heb een poll gehouden met 30 ondernemers en daaruit bleek dat bij 29 van hen de voorlopige aanslag gewoon niet klopte.” Hij vindt dat een extra reden op ondernemers tijd te geven om te reageren en dit niet uitgerekend te doen in een periode dat iedereen weg is en de politiek met reces. “Vorig jaar gebeurde dit ook zo en toen hebben ondernemers al gevraagd om dit anders aan te pakken”, zegt Wouters. Of dit van het Noordelijk belastingkantoor (of gemeente) een bewuste strategie is of onnadenkendheid is niet helemaal duidelijk. Maar dat is op dit moment ook niet het punt waar het Wouters om gaat. Hij wil gewoon dat ondernemers gebruik kunnen maken van hun recht op appèl.

Vragen

D66 stelt dit aan de orde in schriftelijke vragen en heeft (heel vilein) met klem gevraagd om antwoorden van het College vóór 12 augustus. Hij weet waarschijnlijk dat wegens vakantie deze vragen pas later beantwoord zullen worden en daarmee legt hij het pijnpunt precies bloot. Ondernemers die dit bericht lezen zijn gewaarschuwd: wellicht toch de post met voorrang openen om niet achteraf een ‘foute aanslag’ te moeten betalen.

Om te laten zien hoe de reclamebelasting een twistpunt is, leest u hieronder de column van (destijds) fractievoorzitter van de VVD (juni 2025):

https://www.harendekrant.nl/column/column-goede-raad-ietje-jacobs-setz-fractievoorzitter-vvd-in-de-groningse-gemeenteraad-juni-2025/