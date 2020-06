Wetenschap & Leven: door Heiko Jan Mein, fysisch chemicus te Haren

Door: Redactie

Heiko Jan Mein, natuur- en scheikundige in Haren, legt dit jaar voor Haren de Krant verbanden tussen de wetenschap en het leven van alledag in Haren.

Aflevering 6: duurzaam openbaar vervoer

Sinds eind 2019 rijden er in Groningen en Drenthe tientallen nieuwe elektrisch aangedreven bussen. Deze bussen-vloot zal naast de op waterstof rijdende bussen gaan bijdragen aan de zogenaamde ‘zero-emissie-doelstelling’ voor het openbaar vervoer. De uitstoot van uitlaatgassen of geluidoverlast wordt daarmee substantieel verminderd. Vanaf 2025 mogen busondernemingen alleen nog maar emissievrije bussen aanschaffen en vanaf 2030 moeten alle bussen emissievrij zijn. Natuurlijk moet in ogenschouw worden genomen dat accu-stroom of waterstof geproduceerd moet worden, evenals de bussen met hun specifieke mechanismen. Dat kost ook energie, geeft uitstoot van kooldioxide en stikstof en worden er grondstoffen verbruikt. Tevens speelt ook nog dat een bus ongeveer 10 jaar meegaat. Om te zeggen hoe de milieubalans dus precies is, moet je altijd de milieueffecten van de gehele productie- en gebruiksketen beschouwen. Of hier sprake is van een nul-emissie voor de gehele keten is onduidelijk, maar de elektrische- en waterstofbussen zelf zijn zeker milieuvriendelijk. De waterstofbussen rijden met een waterstoftank, waarbij in een speciale ‘brandstofcel’ waterstof reageert met zuurstof uit de lucht, volgens 2H2 + O2 → 2H2O + energie. De energie van deze reactie wordt direct omgezet in elektrische energie, die een elektromotor aandrijft. Dat is een proces met een hoog rendement, waarbij waterstof wordt verbruikt en (onschadelijke) waterdamp als ‘afvalstof’ vrijkomt. De nieuwe elektrische bussen rijden op accu’s als energiebron, die steeds weer moeten worden opgeladen. Dat gebeurt vooral ’s nachts bij de remise. Overdag kunnen de bussen bij de bushaltes onder aparte laadpalen gaan staan, waar de bus gedurende de stop de accu’s kan bijladen. Het oplaadsysteem bestaat uit een beugel op de bus die onder een kap van de paal schuift. Daarna kunnen de accu’s bijgeladen worden. Er zijn plannen om in de toekomst onder de rijbanen zogenaamde inductie-oplaad-systemen aan te brengen. Tijdens het rijden kan een elektrisch voertuig dan draadloos opgeladen worden. Het is een kijkje vooruit naar een wereld met steeds meer elektrisch aangedreven voertuigen in het verkeer.