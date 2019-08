29 augustus ‘Broodje met’ over schilder Jaap Min

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag 29 augustus 2019 12.00-13.00 uur Forum bibliotheek Haren is er weer een Broodje met…

Entree: € 7,00, inclusief broodje en glas melk Aanmelden tot 26 augustus Aanmelden: geboektinharen@gmail.com

Broodje met … over de schilder Jaap Min Door zijn biograaf Doeke Sijens.

Jaap Min vond binnen de vierkante kilometer rond zijn huis alle onderwerpen die hij nodig had om zich uit te drukken in verf. Al schilderend analyseerde hij ze, verkende hij ze en herschiep hij ze in verf om er uiteindelijk emotioneel mee samen te vallen. Zo ontwikkelde hij ver van de brandhaarden van modernismen een eigenzinnig, persoonlijk idioom met een bijzondere zeggingskracht.

De eigenzinnige expressionist Jaap Min (1914-1987) werd geboren in Bergen en werkte daar zijn hele leven. Zijn werk komt voort uit het Bergense expressionisme, maar ontwikkelde zich in een sterk persoonlijke richting. Min legde een opvallende melancholie in het Noord-Hollandse landschap, dat hij schilderde in zware tonen en grove toetsen.

Doeke Sijens – de biograaf van Jaap Min – zal het leven en werk van de kunstenaar uitgebreid toelichten tijdens een informatieve lezing.

In het museum Belvédère in Oranjewoud is t/m 22 september een overzichtstentoonstelling te zien

De expositie richt zich volledig op het vrije werk en is tot stand gekomen na een grondige selectie. Behalve zijn hoofdthema – het landschap – wordt ook aandacht geschonken aan het portret, het stilleven en Mins religieus getinte werk. Het geheel laat een kunstenaar zien die zijn vertrekpunt vond in het vooroorlogs figuratief expressionisme en die wars van eigentijdse kunstontwikkelingen en zonder veel contacten met de geaccepteerde kunstcircuits zijn eigen weg vervolgde. In betrekkelijke afzondering bouwde hij aan een consistent en bijzonder oeuvre, waarvan de hoogtepunten nu eindelijk museaal worden getoond.