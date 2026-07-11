Recordeditie Huttenbouwdorp Haren

Door: Redactie

De 41e editie van Huttenbouwdorp Haren was opnieuw een groot succes. Maar liefst 400 kinderen gingen deze week enthousiast aan de slag om samen met hun vriendjes en vriendinnetjes de mooiste hutten te bouwen. Eén voorwaarde was er wel: de hut moest passen binnen het thema Prinsessen en Piraten.

Dat leverde een recordaantal van 72 hutten op. Over het hele terrein verrezen prachtige prinsessenkastelen met indrukwekkende ophaalbruggen, stoere gevechtstorens en sierlijke toegangspoorten. Ook de piraten lieten zich niet onbetuigd. Er werden schitterende piratenschepen gebouwd, compleet met vlaggenmasten, uitkijktorens, boegsprieten en zelfs scheepsankers – want een echte piraat moet natuurlijk wel veilig kunnen aanmeren! Opvallend veel kinderen kozen bovendien voor een creatieve combinatie van beide werelden, met hutten waarin prinsessen en piraten vredig samenkwamen.

Op vrijdag bezocht een deskundige jury, onder leiding van Jan Louwes en Arie Smedinga, alle hutten. De jury was onder de indruk van het vakmanschap, de creativiteit en het oog voor detail. Van werkende deurbellen tot glijbanen en kleurrijke versieringen. Overal was te zien hoeveel plezier en inzet de kinderen in hun bouwwerken hadden gestoken.

Na zorgvuldig beraad wees de jury hut nummer 75 aan als winnaar van de eerste prijs. Toch waren er eigenlijk alleen maar winnaars. Alle deelnemers gingen trots naar huis met een mooie herinnering: een button met het nieuwe logo van Huttenbouwdorp Haren.



Jurylid Jan Louwes in actie.