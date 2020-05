4 mei-viering in Haren in aangepaste stijl, met veel respect

Door: Redactie

Vanmiddag zijn door leden van het 4 mei-comité Haren bloemen gelegd bij de gedenksteen van Anda Kerkhoven in het Quintusbos en bij het monument in De Appelbergen.

Aansluitend is het graf van Jacob Venema op de oude begraafplaats in de Kerkstraat bezocht en zijn ook daar bloemen gelegd, evenals bij het monument bij het station. In de middag hebben de leden, opgedeeld in groepjes van twee, de vijftien graven bezocht op De Eshof.

Om 19.45 uur volgde het ceremonieel bij de Dorpskerk. Daarbij werd het signaal taptoe Infanterie gespeeld, en na de acht slagen van de klok, volgden twee minuten stilte waarna het Wilhelmus klonk. De afgevaardigde van de gemeente Groningen, dorpswethouder Philip Broeksma, legde samen met de voorzitter van het 4 mei comité, Klaas D. Drenth, een krans bij het monument voor de Dorpskerk .

“Dit alles om te gedenken, hoe sober ook, hoezeer ook in een stilte maar toch in het besef dat velen uit de Harener gemeenschap meekeken. Denkend aan wat de dragers van de namen op onze gezamenlijke gedenkstenen overkwam en in het besef hoezeer op deze wijze de verbondenheid met hen werd gevoeld. Zo vormen wij een samenleving”, aldus een verklaring van het comité.

Foto’s: Bob de Vries

Onderste foto: archief Haren de Krant