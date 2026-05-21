Op 6 juni fietsen rond het Noordlaarderbos

Door: Redactie

De organisatie Nationaal Erfgoed Drentse Aa en Stichting Landelijk Gebied Haren organiseren een fietsexcursie op 6 juni, van 10:00 uur tot 12:30 uur.

Deze voert u over de Hondsrug en langs het beekdal van de Drentsche Aa rond het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder verrast. Dat heeft alles te maken met de dichtheid aan erfgoed dat hier ligt, misschien wel de hoogste dichtheid van Nederland. Het landschap en de natuur zijn op geen plek hetzelfde. Deze landschappelijke afwisseling is te danken aan de smalle Hondsrug en de Drentsche Aa, maar ook aan relicten uit de prehistorie, middeleeuwse handels- en legerroutes en de natuurontwikkeling. De verwevenheid van ontstaan, cultuurhistorie en natuur is hier opvallend groot. Start is bij de ingang bij het Noordlaarderbos bij Noordlaren, tegenover de Pollseweg 1, 9479 TN Noordlaren.

Tijdens onze excursie bezoekt u een pingoruïne en gaat men langs grafheuvels, celtic fields, de (voormalige loop van de) Drentsche Aa, middeleeuwse karrenroutes, verdedigingswerken, maar ook langs recente herinrichtingen van het landschap. Ook staat men stil bij de geschiedenis van het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder

Voor deze fietsexcursie moet u uw eigen fiets meenemen en is aanmelden verplicht. Dit kan via info@hvdda.nl

Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.