Aanrijding op fietspad bij Shell Esserberg

Door: Redactie

Woensdagavond is op het rijwielpad ter hoogte van Shell Esserberg aan de Rijksstraatweg in Haren een fietser geschept door een auto. De fietser raakte gewond.

Het slachtoffer is door zijn ouders opgehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het rijwielpad op deze locatie is gevaarlijk, omdat niet alleen klanten van het tankstation het kruisen, maar ook de bezoekers van stadion Esserberg. Vooral rond tijdstippen van jeugdtrainingen is het een gaan en komen van auto’s van ouders, die hun kinderen naar de training brengen of ophalen. Of dit ook bij deze aanrijding het geval is, is niet bekend.

Foto: J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant