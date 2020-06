ABN Amro kantoor Haren sluit op 11 september haar deuren. Oud-directeur vindt het ‘erg jammer’.

Nieuws:

Door: Redactie

Volgens ABN Amro regelen de meeste mensen hun bankzaken inmiddels thuis online. Daarvoor biedt de bank alle mogelijkheden, zegt men. Daarom is het niet langer van toegevoegde waarde dat Haren zijn eigen kantoor heeft. De vestiging aan de Rijksstraatweg in Haren wordt in september opgeheven. Dat past in het landelijke beleid, stelt men, van krimp van het kantorennetwerk in Nederland.

De bank verwijst klanten naar het kantoor in Groningen aan de Grote Markt. Voor het vinden van de dichtstbijzijnde geld- en sealbagautomaat kunnen klanten terecht op de website van ABN AMRO. Ook kunnen zij geld opnemen bij de nieuwe automaten van Geldmaat. Klanten in de omgeving van het kantoor in Haren ontvangen een uitnodiging om ondersteuning te krijgen bij het online bankieren. De huur van het kantoorpand is opgezegd.

Oud-directeur Cees Niermeijer over de sluiting

Wat er in het pand komt is ons nog niet bekend. De oude ABN bank heeft al een geschiedenis in Haren die teruggaat naar de vroege jaren 70. Het kantoor was gevestigd aan de Rijksstraatweg op de hoek van het toen pas aangelegde Raadhuisplein (nu ING bank) en daar werd de scepter gezwaaid door de heer Forsten (directeur). De bank was in die jaren een ontmoetingsplaats voor mensen die financiële zaken te regelen hadden. In 1986 werd Forsten opgevolgd door Cees Niermeijer uit Haren. Hij maakte kort daarna de fusie mee met Amrobank (1991) en de verhuizing naar het huidige pand (1998) waar voorheen Bertram mode was gevestigd. “In die tijd werkten er 35 mensen voor het rayon Haren, Eelde en Zuidlaren”, zegt Niermeijer. “We hadden vier loketten voor kasopname, omdat er nog geen digitaal geld bestond. Mensen kwamen persoonlijk naar ons toe om te praten over leningen en hypotheken. Het kantoor had echt een functie.” Niermeijer wist dat er een sluiting aan zat te komen, maar vindt het nu toch jammer dat het zover is gekomen. Hij zegt: “Het is ook niet handig, vind ik. De klanten moeten het tegenwoordig zelf maar uitzoeken op internet, dus je hebt geen manieren meer om aan klantenbinding te doen. In mijn tijd was dat heel anders. Als ik hoorde dat iemand een huis wilde kopen, ging ik er even langs om onze hypotheek aan te bieden. Als iemand een huis ging verkopen ging ik langs om eens te praten over het beleggen van hun vermogen. Nu is er helemaal geen contact meer. Ik vind het erg jammer dat het allemaal zo is veranderd in deze tijd, maar er is niets aan te doen.”

Volgens Niermeijer is internet de belangrijkste oorzaak van de de veranderingen waar hij op doelt. Door internet is de rol van het fysieke bankgebouw drastisch veranderd. De sluiting van het Harense kantoor is dus een teken des tijds en dat betreurt hij.