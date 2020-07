Action: “Geen commentaar op bericht over mogelijk vertrek uit Haren”

Nieuws:

Door: Redactie

Eerder berichtten wij over een mogelijk vertrek van Action uit Haren. Er zijn signalen, die daarop wijzen. Maar vandaag wordt een verhuizing naar Eelde door Action nadrukkelijk niet bevestigd.

Een woordvoerder van Action (hoofdkantoor) zegt dat het concern geen commentaar wil geven op het bericht. Ontkennen doet men het overigens ook niet. Het gerucht kwam in de wereld na berichtgeving in De Eelder Dorpsklanken. Daarin werd gesteld, dat Action de huur van het pand aan de Rijksstraatweg in Haren heeft opgezegd. Dat klinkt niet onlogisch, want in 2010 verhuisde Action naar deze locatie met een huurcontract van tien jaar. De Dorpsklanken suggereert dat Action een locatie in Eelde op het oog heeft (nabij Jumbo, voorheen Doedens).

De bedrijfsleider van Action in Haren zegt niet op de hoogte te zijn van een eventuele verhuizing.