Door: Redactie

Zojuist, maandagmiddag 15.00 uur, is de traumaheli geland op het weiland aan de Hertenlaan te Haren. Vermoedelijk is er op de Hertenlaan op of nabij de kruising met de Nieuwlandsweg een ernstig ongeval gebeurd. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Ook is politie ter plaatse met drie voertuigen, één ambulance en een traumaheli.

Foto: archief traumaheli