Actueel: uitslaande brand Westersedrift Haren

Door: Redactie

Dinsdag 13.30 uur: Op dit moment woedt een uitslaande brand in een vrijstaande woning aan de Westersedrift in Haren.

Nadere berichtgeving volgt.

Update 13.40 uur: De woning die in brand staat, ligt direct tegenover de brandweerkazerne van Haren. Toen de brand uitbrak, rond 12.30 uur, was er één persoon in de woning aanwezig. Die kon in veiligheid worden gebracht en is door ambulancepersoneel gecontroleerd.

Foto boven: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant

Foto’s onder: Joy Lameris 112Groningen/Haren de Krant