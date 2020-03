Advertentie: Hoorzorg in crisistijd

Nieuws:

Door: Redactie

Audicienswinkels worden tot de vitale sectoren gerekend en audiciens tot de cruciale beroepsgroepen, volgens het ministerie van VWS *). Hoorcentrum Westerkwartier in Zuidhorn blijft dan ook tijdens de coronacrisis voor haar klanten klaar staan, voor zover mogelijk. Het hoorcentrum is vrijwel normaal geopend, met uitzondering van de zaterdag (wijzigingen voorbehouden, zie website).

Audicien en eigenares Wilgis Schoffelmeijer benadrukt: “Behoort u tot een risicogroep of heeft u gezondheidsklachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid blijft u dan thuis, voor uw en onze veiligheid. Een telefonisch consult is altijd mogelijk en we maken graag een nieuwe afspraak met u.

Ook werken wij nu met RemoteCare, ofwel optimalisering van instellingen bij de klant thuis. Dit kan alleen als de klant de hiervoor geschikte hoortoestellen heeft en kan omgaan met een smartphone of tablet met de betreffende RemoteCare app.”

Zij vervolgt: “Klanten die wel kunnen komen, kunnen veilig terecht voor controleafspraken, een beperkte hoortest, verhelpen van storingen en aanschaf van benodigdheden. Wij hebben alle mogelijke hygiëne- en veiligheids-maatregelen genomen en houden ons strikt aan de richtlijnen.

Denkt u juist nu ook aan aanschaf van een TV Adapter, die essentieel is om het nieuws goed te kunnen volgen.

Tijdelijk ontvangt elke klant -als hij wil- een gratis handgemaakt wasbaar mondkapje als dank voor het bezoek en de aankoop. Aankopen kunnen trouwens ook via mail of telefonisch besteld worden”.

Tijdens de crisis kunnen klanten ook voor aanschaf van nieuwe hoortoestellen terecht bij Hoorcentrum Westerkwartier, zij het met beperkingen. Immers, bepaalde handelingen en instructies binnen 1,5 meter afstand kunnen nu niet. Wanneer een klant schone oren heeft en het audiogram is bekend, dan kunnen hoortoestellen op een verantwoorde manier worden ingeregeld. Verdere optimalisering en de handelingen die nu niet kunnen, worden na de crisis alsnog uitgevoerd.

Ook audiciensbedrijven staan qua verkopen vrijwel stil terwijl kosten doorlopen. Vandaar de toezegging van audicien Wilgis Schoffelmeijer aan klanten die tijdens de crisis toch hoortoestellen aanschaffen: “Met uw aankoop helpt u ons het bedrijf draaiende te houden in deze moeilijke tijd. Als dank bieden wij een omruilgarantie tot zes maanden na factuurdatum”. **)

HOORZORG IS GEZONDHEIDSZORG

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing. Het mag duidelijk zijn dat tijdens de coronacrisis horen van essentieel belang is. Via de landelijke en lokale radio en tv-zenders krijgen burgers belangrijke informatie over het corona virus en de aanpak daarvan. Ook krijgen ze zo informatie over wat zij zelf moeten doen om zichzelf en anderen te beschermen en het risico op besmetting te verkleinen. Een groot deel van de hoortoesteldragers valt ook nog eens onder de kwetsbare groep ouderen. Zeker wanneer deze groep langere tijd binnen moet blijven is communiceren met familie en vrienden van groot belang om zich niet eenzaam te gaan voelen.

—————————————————————

*) Audicienswinkels worden tot de vitale sectoren gerekend en medewerkers tot de cruciale beroepsgroepen. Dat is naar voren gekomen uit overleg dat de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) heeft gevoerd met onder meer het Ministerie van VWS over de positie van audiciensbedrijven. Dat staat te lezen in een brief die de voorzitter van de NVAB heeft verstuurd aan de leden.

**) geen geld terug, omruil binnen dezelfde categorie of een hogere categorie tegen bijbetaling.

Meer info: Hoorcentrum Westerkwartier, Brilweg 3, 9801 GC Zuidhorn, Wilgis Schoffelmeijer, 0594 500959. www.hoorcentrumwesterkwartier.nl