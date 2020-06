Advertentie: Per direct seniorenappartement te huur in Chopin (Dilgtweg Haren)

Door: Redactie

Door een onverwachte annulering is in het woongebouw Chopin aan de Dilgtweg in Haren een ruim 2-kamerappartement (per direct) beschikbaar. Wonen in dit appartement kan zonder eenzorgindicatie. Veel bewoners van Chopin maken wél gebruik van thuiszorg.

Informatie Chopin

Ruim (60 m²) en licht appartement te huur in Chopin, één van de prachtige woontorens op het terrein van ZINN locatie De Dilgt. Het appartement heeft een lichte woon- en eetkamer met openslaande deuren en een Frans balkon met schitterend uitzicht op de Dilgtweg, een keuken met een koel/vriescombinatie, combimagnetron en 4-pitskookplaat, een ruime slaapkamer en een badkamer. Het appartement bevindt zich op de eerste etage en ligt op het zuidwesten. Huurprijs: €1206,40 per maand, inclusief servicekosten, persoonsalamering, gas, water, elektra en gemeentelijke belastingen.

Verdi

Er zijn met ingang van juli nog enkele riante zorgappartementen te huur in Zorgvilla Verdi op de hoek van de Rijksstraatweg en de Dilgtweg. Het gaat om 2- en 3-kamerappartementen. Voor Verdi is een zorgindicatie nodig. U kunt hier ook huren in een extra luxe ambiance, met een ruime inzet van zorgpersoneel. Op de foto ziet u de zorgvilla in aanbouw.

Heeft u belangstelling voor Chopin of Verdi? Stuur een bericht aan Kim van Plateringen k.vanplateringen@zinnzorg.nl of neem contact op het Servicepunt van ZINN via 050 – 585 2000.