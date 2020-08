Advertorial: Doe mee aan de enquête Van Postiljon Hotel naar “De Poort van Haren”

Door: Redactie

Frans Kappenburg, ontwikkelaar van “De Poort van Haren” aan de Emmalaan wil graag weten hoe Harenaars straks willen wonen op deze locatie. Onderaan treft u een website-adres, waar u een kleine enquête kunt invullen.

Achtergrond

Iedereen kent het voormalige Postiljon Hotel, dat in 1970 werd geopend aan de Emmalaan. In 1966 had Haren haar eigen af- en toerit aan de A28 gekregen dankzij inspanningen van de burgemeester. Hierdoor werd de Emmalaan eigenlijk vanzelfl de ‘poort van Haren’.

Het plan

Frans Kappenburg gaat straks op de plek van het tankstation een nieuw, eigentijds hotel bouwen. Op de plek van het oude Postiljon Hotel komen appartementen.

Appartementen

Kappenburg noemt de appartementen (en penthouses) ‘bungalows op hoogte’ met ruime balkons. Kopers kunnen ze straks zelf indelen. De oppervlaktes variëren van 75 tot 150 m2. Bewoners kunnen ondergronds parkeren.

Wonen met hospitality

De appartementen worden slim verbonden met het nieuw te bouwen hotel, zodat bewoners gebruik kunnen maken van gemakkelijke hospitalitydiensten. Denk aan schoonmaak, dineren, maaltijd aan huis en uw eigen dagelijkse ‘roomservice’ (bedden opmaken en verschonen). Noem het gerust comfortdiensten. Gemak dient de mens.

Waarom is uw mening belangrijk?

Frans Kappenburg is in dialoog met de gemeente om het plan vorm te geven. Daarbij zijn visies en wensen van toekomstige bewoners belangrijk. Kijk op de website en vul geheel vrijblijvend de enquête in. Zo bouwt u mee aan “De Poort van Haren”. U blijft voorts op de hoogte van de vorderingen.

Kijk: www.poortvanharen.nl