Afgelaste bijeenkomsten in Haren wegens Coronamaatregelen (stuur uw meldingen aan de redactie)

Door: Redactie

De redactie heeft concreet enkele meldingen over afgelastingen ontvangen, die betrekking hebben op Haren. De publieksbalies van de gemeente blijven vooralsnog gewoon geopend. Hieronder de afgelastingen van Haren. Voor een veel uitgebreider overzicht van de regio Groningen verwijzen we naar de collega’s van RTV Noord via: www.rtvnoord.nl.

HAREN

Hervormde Gemeente: zondagmorgen 15 en 22 maart in de Dorpskerk komen de diensten te Haren te laten vervallen. Ook het koorgesprek dat in de Dorpskerk op zondagmiddag 15 maart zou plaatsvinden zal niet doorgaan. Ds. René de Reuver leidt op zondag 15 maart op NPO 2 (tijdstip nog onbekend) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Kerkdiensten in Gorechtkerk: Op 15, 22 en 29 maart vinden er geen diensten plaats.

NL Doet in het Boeremapark in Haren (samen klussen) op zaterdag 14 maart gaat niet door. De organisatie zegt: “We zullen ons beraden op een andere datum voor de klussen wanneer het einde van deze pandemie in zicht komt en zullen daarvoor te zijner tijd weer een oproep plaatsen.”

Het Koorgesprek in de Dorpskerk over ‘Medisch handelen in perspectie’ op zondag 15 maart om

17.00 uur in de Dorpskerk van Haren niet door.

Het Tango-concert op vrijdag 13 maart in ‘t Clockhuys gaat niet door.

Voetbalwedstrijden bij vv Gorecht: Alle amateurwedstrijden zijn voor 14 maart afgelast. Er worden tot 1 april geen wedstrijden georganiseerd. Zodra de KNVB een besluit neemt dat de situatie doet veranderen zal de club daar bericht van doen. Het bestuur gaat dit weekend in conclaaf over de komende periode, u hoort hier over zodra er een besluit is.

De pubquiz bij vv Gorecht zaterdag 14 maart gaat niet door. Voorlopig nieuwe datum wordt 18 april.

Voetbalwedstrijden bij vv Haren: Tot 1 april worden er geen wedstrijden en trainingen georganiseerd en de kantine is gesloten.

Hockey bij GHHC: Alle wedstrijden en trainingen zijn tot en met 31 maart afgelast. Alle bijeenkomsten, óók met minder dan honderd gasten, worden opgeschort.

Bij ZINN ouderenzorg (en dus ook in De Dilgt) is het restaurant voorlopig gesloten, zullen er geen scholingen plaatsvinden en wordt tot en met 31 maart afgeraden op bezoek te gaan als er geen dringende reden voor is.

Heeft u meldingen voor deze pagina? Stuur deze aan redactie@harendekrant en we publiceren terstond op deze plaats.