Afscheid burgemeester Peter den Oudsten 27 september

Door: Redactie

Peter den Oudsten neemt op vrijdag 27 september officieel afscheid als burgemeester van de gemeente Groningen. Op de bijzondere raadsvergadering in het stadhuis na vindt het afscheidsprogramma plaats in Forum Groningen aan de Nieuwe Markt. Daarmee is het afscheid van burgemeester Peter den Oudsten het eerste officiële evenement in het Forum.

Naast een voor iedereen toegankelijk Burgemeestersontbijt, een Koffiebijeenkomst voor medewerkers van de gemeente Groningen, vermeldt het programma een bijzondere raadszitting en een afsluitende receptie. Het Burgemeestersontbijt, de Koffiebijeenkomst en de afsluitende receptie vinden plaats in het Groninger Forum.

De bijzondere raadszitting, waarin de gemeenteraad officieel afscheid neemt van burgemeester Peter den Oudsten, wordt gehouden in de raadzaal van het Stadhuis.

Burgemeestersontbijt

Van 08.30 uur tot 10.00 uur vindt in het Groninger Forum het openbare Burgemeestersontbijt plaats. Belangstellenden voor het ontbijt kunnen zich opgeven via de speciale website www.afscheidburgemeesterdenoudsten.nl.

Het Burgemeestersontbijt van vrijdagmorgen 27 september sluit aan bij de ontbijten die de afgelopen jaren regelmatig in het Stadhuis zijn gehouden. Gasten konden tijdens deze ontbijtsessies met burgemeester Peter den Oudsten van gedachten wisselen over maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen.



Koffiebijeenkomst voor medewerkers

Op de ochtend van vrijdag 27 september nemen de medewerkers van de gemeente Groningen afscheid van burgemeester Peter den Oudsten. Dit is een besloten bijeenkomst, die eveneens in Forum Groningen plaatsvindt.

Bijzondere raadsvergadering

Het officiële afscheid van burgemeester Den Oudsten vindt plaats om 15.30 uur tijdens een bijzondere raadsvergadering in het Stadhuis. De burgemeester zal dan voor het laatst als voorzitter van de gemeenteraad het woord voeren. Naar verwachting duurt deze bijzondere raadsvergadering tot 16.30 uur.

Afsluitende receptie

Om 16.30 uur start in het Groninger Forum de afsluitende receptie. Belangstellenden kunnen al vanaf 15.30 uur de bijzondere raadsvergadering via een beeld- en geluidsverbinding in Forum Groningen volgen. De receptie duurt tot 19.00 uur.