Algemeen actueel: 4 Redenen waarom ansichtkaarten een comeback maken

Door: Redactie

Een tijd lang is het versturen van ansichtkaarten aan de verliezende hand geweest. Door de opkomst van het internet werd de standaardwijze van berichten versturen namelijk al snel online. Logisch, want direct messaging heeft natuurlijk veel voordelen. Toch maakt de ansichtkaart weer een comeback. Lees hieronder de 4 redenen waarom dit zo is!

Een kaartje zegt meer

Berichtjes naar elkaar sturen via sociale media zoals WhatsApp is voor veel mensen dagelijkse kost. Deze manier van communicatie is natuurlijk supersnel en makkelijk, maar wel wat minder bijzonder. Een ansichtkaart zegt meer dan alleen de tekst op het kaartje. Iemand heeft er bewust moeite in gestoken door een ansichtkaart te schrijven, een postzegel er op te plakken en de kaart op de bus te doen. Een echt authentiek gevoel!

Post is speciaal

Veel mensen zullen het wel herkennen, de enige post die je tegenwoordig ontvangt is de minder leuke post. Rekeningen, brieven van de belastingdienst of aanbiedingen, er zit weinig leuke post tussen. Dat maakt het ontvangen van een ansichtkaart juist zo leuk. Het is heel anders dan de ‘standaard’ post en is gericht aan jou, wat een verrassing!

De post is sneller

Vroeger duurde het erg lang voordat de ansichtkaart vanuit een ver vakantieland bij Oma op de mat plofte. Vaak stuurde je zo’n kaart halverwege de vakantie op, en tegen de tijd dat je thuis was duurde het nog ruim een week voordat de kaart bij Oma was. Tegenwoordig is de post in zowel binnen-als buitenland een stuk sneller geworden, waardoor ook ansichtkaarten uit verre oorden sneller op hun bestemming zijn. Alle reden dus om ansichtkaarten te blijven sturen, ook als je niet op vakantie gaat!

Je kunt ze nu ook zelf drukken

Vroeger waren ansichtkaarten best bijzonder. Je kocht zo’n kaart bij een winkeltje in de haven van een ver vakantieland, met een mooi vergezicht erop en verstuurde deze naar het thuisfront. Nu is het mogelijk om dit soort kaarten vanuit je luie stoel eenvoudig online te bestellen. Je ontwerpt ze, bestelt ze online bij een drukker en een paar dagen later liggen ze op je deurmat, klaar om verstuurd te worden naar iedereen die je kent!