Algemeen informatief: 3 originele dierenuitjes in het Noorden

De zomervakantie is begonnen en veel Nederlanders hebben dit jaar hun reisplannen maar even doorgeschoven naar volgend jaar of het najaar. Dat betekent dat veel ouders zich afvragen wat ze deze zomer kunnen ondernemen met de kinderen. Wat vinden de meeste kinderen en ouders eigenlijk altijd leuk? Dieren! Maar ken je de dichtstbijzijnde dierentuin nu inmiddels als je broekzak en wordt het tijd voor iets anders? Met deze tips heb je ongetwijfeld een origineel en leuk uitje voor jong en oud.

Alpaca’s aaien

De afgelopen jaren is de alpaca ontzettend populair geworden. En wanneer je deze knuffelbare pluizenbollen ziet snap je gelijk waarom. Deze slimme dieren zijn (doorgaans) totaal niet schuw maar juist nieuwgierig en vrolijk. De Alpaca is een kameelachtige die van oorsprong uit het Andes-gebergte komt, waar ze gehouden worden voor hun mooie, zachte wol. Bij Alpaca Groningen, staat de liefde voor deze bijzondere dieren voorop. Tijdens een high tea kun je rustig kennismaken met deze grappige wezens.

Ben je liever een beetje actiever bezig? Reserveer dan een wandeling met alpaca’s bij AlpacaOord Drenthe. Voordat je je tassen achterin de auto gooit om Alpaca’s te gaan knuffelen, is het wel goed om te weten dat de kans groot is dat je na afloop een Alpaca mee naar huis wilt nemen. Bedenk dan wel even dat de alpaca een kuddedier is en je er dus minstens drie moet aanschaffen en bovendien over een flinke lap grond moet beschikken.

Enge beestjes

Bij DoeZoo Insektenwereld in Leens worden bezoekers gestimuleerd om al hun zintuigen in te zetten bij het ontdekken van de kriebeligste beestjes in de natuur; insecten. Behalve een groot aantal insecten vind je hier ook insectenetende planten en -dieren, zoals hagedissen, neusberen, kikkers, spinnen en slangen. Ben je in voor een leuk en leerzaam uitje waar je zowel met goed als slecht weer terecht kunt, en eens wat andere beestjes te zien krijgt? Dan is dit kleine park heel geschikt. Nog meer bijzondere dieren, zoals de baardagaam en het bruinbehaard gordeldier, tref je aan bij ZooBizar in het charmante Orvelte. Deze mini zoo is de kleinste van heel Nederland. Wil je hier graag rondlopen met je kids en je antidiefstal rugzak? Dan is het in coronatijden handig om een reservering te maken.

Kleine paradijsjes

Wat zijn het toch bijzondere dieren; varkens. Bij Swieneparredies Haren draait alles om deze intelligente en gevoelige wezens. Hier kunnen kinderen (en hun ouders) de varkentjes ontmoeten en leren kennen. Leer alles over deze grappige, slimme dikkerds in de BIG Expo en knuffel of voer de varkens. Luister naar het gezellige geknor en aan het einde van het bezoek ben je een echte varkensexpert! Willen je kinderen naast knuffelen met boerderijdieren ook vooral even lekker uitrazen? Dan is ‘t Speulparadies Beerta een goede optie. Perfect voor de ouders met een wat kleinere portemonnee. Drink een lekker kopje thee of koffie, hang je handtas over de stoel en ontspan, terwijl de kinderen spelen op het geheel omheinde speelterrein met kabelbaan, luchtkussen en avonturenpad, of zich vermaken bij de dierenweide met geitjes, konijnen, kippen en alpaca’s.

Om teleurstelling te voorkomen is het, in verband met de coronamaatregelen, verstandig om voor vertrek naar een van de genoemde locaties, even de website te checken om te kijken of je ergens rekening mee moet houden.