Algemeen informatief: Deurmat op maat 

Door: Redactie

Wil je een deurmat op maat bestellen? Dan heb je de keuze uit verschillende maten en soorten. Allereerst zul je een keuze moeten maken of je een deurmat op maat wilt voor binnen of voor buiten, hier is namelijk een verschil in. Een droogloopmat wordt voornamelijk binnenshuis gebruikt, terwijl een schoonloopmat buitenshuis gebruikt wordt. Binnen deze twee opties heb je daarnaast nog verschillende mogelijkheden in materiaalsoort, zoals een kokosmat op mat of een rubberen mat op maat. Maar wanneer kies je nou voor een droogloopmat en wanneer voor een schoonloopmat?

Een deurmat op maat; de droogloopmat



Wil je nooit meer een natte vloer? Geen waterschade op je houten vloer? Met een droogloopmat op maat is dit voorgoed verleden tijd. Deze deurmat op maat zorgt er namelijk voor dat je schoenen worden droog gemaakt. Kom je thuis na een wandeling in de regen? Wanneer je over de droogloopmat loopt zijn je schoenen binnen no time droog. Dit komt omdat deze deurmat op maat een heel hoog absorberend vermogen heeft. Deze mat beschermt je vloer en geeft een mooie uitstraling aan je interieur.



Als je een deurmat op maat bestelt, kun je deze heel gemakkelijk onderhouden. Je hoeft hem eigenlijk alleen te stofzuigen en af en toe schoon te maken met een sopje.

Een deurmat op maat; de schoonloopmat



In tegenstelling tot de droogloopmat, is de schoonloopmat een deurmat op maat die ervoor zorgt dat al het vuil van je schoenen verwijderd wordt. Hebben je kinderen de hele dag buiten in de modder gespeeld? Dan zorgt de schoonloopmat ervoor dat al het vuil onder hun schoenen niet mee naar binnen wordt genomen. Deze deurmaat op maat wordt gemaakt van ruwe vezels, zodat ze het profiel van je schoenen goed kunnen schoon borstelen.



Je kunt een schoonloopmat kopen in verschillende formaten en vormen. Je kunt bijvoorbeeld grote en kleine borstelmatten kopen. Dit type deurmat op maat is gemaakt van diverse soorten borstels en zijn in staat om hardnekkig vuil te verwijderen. Het enige wat je hoeft te doen is een paar keer met je voeten over de mat te bewegen. Een echte klassieker is de kokosmat op maat. Deze deurmat op maat is gemaakt van de basten van de kokosnoot en is hierdoor helemaal natuurlijk en ongelooflijk sterk. Van een kokosmat heb je ook bij frequent gebruik jarenlang plezier.

Buitenmatten



Een schoonloopmat kun je zowel binnen als buiten gebruiken, terwijl een droogloopmat over het algemeen alleen binnenshuis wordt gebruikt. Als je gebruik maakt van een buitenmat zorg je ervoor dat vocht en vuil niet meer de kans krijgt om in je huis terecht te komen.



Nog een mat die vaak buiten neer wordt gelegd is een antislipmat. Een antislipmat wordt vaak gebruikt om op gladde ondergronden te leggen. Hiermee hou je je woonsituatie veilig en verklein je de kans om uit te glijden. Wat voor soort mat je ook kiest, een deurmat op maat kopen is een ideale oplossing om vuil en vocht voorgoed buiten de deur te houden.