Algemeen informatief: Deze vakantielanden zijn weer open

Door: Redactie

Geen zin om deze vakantie in Nederland te blijven? Nu het bijna zover is, wil je misschien juist even er helemaal tussenuit. En dat kan. Veel Europese bestemmingen hebben de grenzen weer helemaal of gedeeltelijk geopend.

TIP: Check wel altijd de ontwikkelingen rondom het coronavirus én adviezen vanuit het RIVM en ANVR voor je je Kiplink rugzak inpakt. Mocht je met de auto gaan, check dan ook de richtlijnen van de ANWB over met hoeveel personen je per auto mag reizen en let dan ook op de doorreislanden. Per land kunnen de maatregelen verschillend zijn.

Dicht bij huis

Kies je voor België, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk, dan blijf je redelijk dichtbij zodat je er gewoon met de auto naartoe kunt. Maar dat is niet alles. Dicht bij huis geeft je ook de optie om als het toch niet bevalt, gewoon terug naar huis te gaan. Dat kan een geruststellende gedachte zijn. Hoewel de grenzen van deze landen zijn nu geopend zijn voor reizigers uit andere EU-landen, kunnen bijvoorbeeld de regels in Duitsland per deelstaat nog wel verschillend zijn. Ga jij deze zomer genieten van Belgisch bonbons en een heerlijk biertje? Of ga je voor de zoete wijnen van Duitsland of Luxemburg. Ben je meer het romantische type, dan kies je vast voor de charme van La France. Pak maar in dat snoezige zomerjurkje, die geweldige hoed en je nieuwste clutch. De zomer kan niet meer stuk.

Italië of Spanje?

Fan van het zonnige zuiden? Ook dat kan dus deze zomer. Kies je voor het Italiaanse Sicilië of voor het spaande Ibiza, de Canarische Eilanden of Mallorca? In Italië moet je er wel rekening mee houden dat (als je uit een hoog risicogebied komt) je een gezondheidsverklaring nodig hebt om aan boord van het vliegtuig richting Nederland te stappen. Deze verklaring ontvang je je op het vliegveld en kun je daar ter plekke invullen. Tijdens de reis moet je dit formulier goed bij je houden omdat er bij aankomst in Nederland naar gevraagd kan worden. Ga je naar Spanje, dan kan dat gewoon (behalve voor reizigers vanuit Portugal). Ook hier zijn wel controles op gezondheid.

Het prachtige Kroatië

Ook de grenzen van dit prachtige land zijn gelukkig weer geopend. Wel kan er bij de grens gevraagd kan worden om een gezondheidsformulier. Had je Kroatië nog niet op je wensenlijstje staan? Het is zeker de moeite waard. De prachtige natuur, mooie stranden en een culinaire ontdekkingstocht. Je kunt vliegen naar Kroatië maar ook met de auto is dit vakantieparadijs prima te bereiken.

Oostenrijk

Ook Oostenrijk heeft de grenzen weer volledig geopend voor vakantiegangers maar ook daar vinden er wel gezondheidscontroles plaats. En hier geldt ook dat voor reizigers vanuit Portugal er nog toegangsbeperkingen zijn. Nog een belangrijke tip is dat er hier nog beperkingen zijn voor het reizen met meerdere personen in een auto.

Griekenland

Proeven van de Griekse gastvrijheid? De Grieken kunnen niet wachten om jou te ontvangen. Wel is er een kans dat je bij binnenkomst wordt getest. Op het vliegveld worden steekproefsgewijs coronatesten afgenomen. Zin in zon, zee, strand en ouzo? Pak dan je Tommy Hilfiger tas maar vast in.

Andere Europese landen

Ook in Bulgarije, Estland, IJsland, Letland, Litouwen Slovenië, Tsjechië en Zwitserland zijn de grenzen weer open. Check wel even de voor dat land geldende regels. Voor Portugal gelden voor de regio’s Lissabon en Porto vanaf 1 juli 2020 nog code oranje.