Algemeen informatief: Dresscode bij het sporten? Kwaliteit mag gezien worden!

Het is geen dagelijks onderwerp, maar wel een belangrijke: sportkleding en dan in het bijzonder de sportbh. Vrouwelijke sporters weten hoe belangrijk deze is.

In ons land moeten we er nog even aan wennen, in Amerika is het geen trend maar de gewoonste zaak van de wereld en eigenlijk de dresscode voor vrouwelijke sporters: een sportlegging of korte broek met daarboven een sportbh. Een mooie sport bh.

Vergelijk dat even met onze sportsters die je regelmatig tegenkomt op fietspaden, in parken en bij sportclubs. Ze dragen de sport bh verstopt onder een groot shirt, met daaroverheen zelfs nog af en toe een heuptasje geknoopt.

Het jaargetijde leent zich voor het laten zien van je sport bh

Natuurlijk moet de temperatuur het toelaten, maar dat is dan ook waarom we er hier melding van maken, want die temperaturen worden in dit jaargetijde alleen maar beter voor het laten zien van je sport bh. Een goede en mooie sport bh heeft een fantastische pasvorm, sluit mooi aan op je lijf en heeft de meest leuke kleuren en prints. Die mag gezien worden. Als voorbeeld noemen we hier een Anita sport bh. In rood, blauw of geel of met een tattooprint bijvoorbeeld.

Sport bh’s zijn een investering. Kies je voor kwaliteit dan kies je ook voor duurzaamheid. Dat geldt voor je totale sportoutfit. Vaak zijn bij die bh’s zelfs toffe sportleggings te krijgen, zodat jouw outfit matcht. Ziet er mooi uit, zit lekker, voelt lekker, sport beter.

Kwaliteits bh’s schuren en knellen niet

Kwaliteitskleding voor het sporten betaalt zich altijd uit in comfort en ontspannen sporten. Je moet er niet aan denken dat er een bandje knelt of een sluiting schuurt. Dat is bij kwaliteits bh’s niet het geval.

Laat die prachtige sport bh zien. Wordt het straks in september weer minder warm dan kun je die tijd nog verlengen met overwinteren in Spanje met La Casita. Doe je daar je workout of hardlooprondje. Kortom; deze producten zijn het hele jaar te gebruiken en doe dat ook. Uiteindelijk draag je er een shirt overheen, maar ook dan geldt: de bh moet naadloos bij je passen. Je moet deze eigenlijk niet eens voelen.