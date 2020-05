Algemeen informatief: Droogte is aanleiding voor fase 2

Door: Redactie

In maart en begin april was het droog, heel droog. De eerste elf lentedagen van 2020 boden Nederland meer dan 100 zonuren en dat is een record. Hoewel dit veel mensen positief stemden, bracht het ook problemen met zich mee, voornamelijk in het Noorden van Nederland. Dit is aanleiding voor Fase 2 in heel Nederland. Daarmee wordt aangeduid dat het risico op natuurbranden vrij hoog is.

Drie bosbranden in Drenthe

In heel Nederland werd code oranje en rood geluid, tegenwoordig bekend als fase twee, om mensen bewust te maken van de gevaren van de droogte. In Drenthe hadden al drie natuurbranden de natuur aangevreten en de zon bleef maar schijnen. De winter had veel neerslag gebracht, maar door de intens droge lucht en de vele uren zonneschijn, was de bovenste grondlaag binnen no-time opgedroogd.

Droge lente is extra riskant

Bij natuurbranden denkt men vaak aan fenomenen die we kennen uit Zuid-Amerika, Spanje of, zeer recent, Australië. Toch is het tijdens droge periodes ook in Nederland oppassen geblazen. Vooral droogte die aanklopt aan het begin van de lente is zeer verraderlijk. De natuur is nog maar net ontwaakt en de sapstromen in bomen en planten moet nog op gang komen. Hierdoor is de natuur uit zichzelf al relatief droog. Een brand die op zo’n moment ontstaat kan behoorlijk wat schade aanrichten.

Meer dan een waarschuwing

Fase 2 is meer dan alleen een waarschuwing. Het helpt ook om branden die ontstaan zijn sneller in te dammen. Zo komt de brandweer bij een natuurbrandmelding met een dubbele bezetting ter plaatse. Op deze manier kan het vuur makkelijker ingesloten en gedoofd worden. Wie een (beginnende) natuurbrand ziet wordt op het hart gedrukt om direct 112 te bellen, wanneer zij een brand spotten.

Oorzaken

In veel gevallen zijn mensen de veroorzaker van bosbranden. De weggegooide sigarettenpeuk is een bekende oorzaak van natuurbranden, maar ook een hete uitlaat bij droog gras of een onvoorzichtige barbecue kan de oorzaak zijn. Helaas zijn er ook mensen die opzettelijk natuurbranden veroorzaken. Door een fase toe te kennen aan het natuurbrandrisico hoopt de brandweer de kans op onopzettelijke branden te verkleinen.