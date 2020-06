Algemeen informatief: geld verdienen met het dak

Door: Redactie

In de provincie Groningen staan ruim 6.500 grote panden met een dakoppervlak van 1.000 m² of meer. De meeste van deze panden staan op Groningse bedrijventerreinen. Van al deze bedrijven heeft maar 5 procent zonnepanelen op het dak. Dit kan volgens de provincie beter. Daarom is de provincie het project ‘Verzilver uw dak’ gestart.

Ondersteuning voor Groningse ondernemers

Met het project ‘Verzilver uw dak’ geeft de provincie Groningen ondersteuning aan ondernemers die overwegen om zonnepanelen op hun bedrijfspand te laten leggen. Hiervoor werkt de provincie samen met bureau Over Morgen, die hetzelfde project ook voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Gelderland uitvoert. Het project bestaat uit een gratis dakscan en hulp bij de aanvraag van subsidie. Met de gratis dakscan kunnen bedrijven laten onderzoeken of hun dak geschikt is om zonnepanelen op te leggen. Een dakscan is ook benodigd bij het aanvragen van subsidie. Deze subsidie aanvragen kan voor sommige ondernemers lastig zijn. Voor het aanvragen van subsidie moeten ondernemers aan diverse voorwaarden voldoen en bewijsstukken aanleveren. Met Verzilver uw dak worden ondernemers geholpen bij een correcte subsidieaanvraag.

SDE+ subsidie

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie geldt voor ondernemers die zonnepanelen op hun dak laten leggen met een minimaal piekvermogen van 15 kWp, Niet alleen kleine ondernemers, ook grootverbruikers kunnen voor grote velden met zonnepanelen een subsidie aanvragen. De subsidie is een vergoeding voor iedere opgewekte kilowattuur. Wel zijn er enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie. Zo moet op het moment van aanvraag één of meerdere vergunningen worden overlegd die nodig zijn en een haalbaarheidsstudie. De haalbaarheidsstudie bevat een energieopbrengstberekening en een onderbouwing van de gemiddelde jaarlijkse energieproductie. De subsidiebedragen per kilowattuur zijn onderverdeeld in zonnepanelen met netlevering en niet-netlevering. Laat een ondernemer zonnepanelen leggen en gebruikt hij de energie zelf, dan staat hier een hoger bedrag voor dan wanneer de ondernemer de energie aan de energieleverancier levert. Bij het regelen en laten opstellen van alle aan te leveren documenten, krijgt de ondernemer hulp in het kader van Verzilver uw dak.

Lokale projecten

Ondanks dat een groot deel van de ondernemers nog geen zonnepanelen heeft laten leggen, zijn er ook veel lokale projecten in Groningen. Zo is in de Gemeente Haren in 2018 de coöperatie Duurzaam Haren van start gegaan. Dit is een lokale energiecoöperatie voor en door de inwoners van Haren. De coöperatie laat op diverse plekken in Haren zonnepanelen plaatsen. Inwoners van Haren kunnen hierin participeren. Hierdoor kunnen zij profiteren van een stukje rendement en vrijstelling van energiebelasting. Tevens wordt de opgewekte energie verkocht aan een groene energieleverancier. Inwoners kunnen overstappen en weten zo zeker dat zij profiteren van groene en lokaal opgewekte zonne-energie.