Algemeen informatief: Hoe lang zouden uw meubels mee moeten gaan?

Door: Redactie

Als die gloednieuwe bank of fauteuil vanuit de meubelzaak wordt afgeleverd, ziet hij er zo fris en mooi uit dat je verwacht dat hij eeuwig mee zal gaan. Maar we hebben zoveel verschillende meubels in ons huis, sommige nieuw gekocht, soms gekregen van familie en anderen weer tweedehands gekocht. En ieder meubelstuk heeft zijn eigen levensverwachting.

Sommige meubels zijn geliefd juist vanwege de geschiedenis, zoals die ene oude kast van je grootouders, of die tafel van je tante. Bij nieuwe meubels verwachten we natuurlijk dat ze juist lang mee zullen gaan. In dit artikel gaan we dan ook in op de verschillende levensverwachtingen van meubels.

Hoe lang zouden meubels doorgaans gemiddeld mee moeten gaan? Dat is lastig te zeggen. Meubels komen niet met standaard levensverwachtingen, zoals het eten uit de supermarkt. De levensduur van een bank, tafel of kast is ook zeer afhankelijk van het onderhoud dat je eraan pleegt. Doorgaans ligt de levensduur van meubels tussen de 5 en 20 jaar.

Hieronder onze richtlijnen voor de levensduur van meubels. We hebben nu gekeken naar banken, fauteuils, stoelen en bedden.

Hoelang zou een hoekbank mee moeten gaan?

7-15 jaar voor een goede stoffen hoekbank. Een leren hoekbank kan 20 jaar of langer meegaan.

Tekenen van verslechtering: Het is niet meer comfortabel om in te zitten. De zitting zakt weg of de rugleuning geeft geen steun meer. De bekleding is verbleekt, gescheurd, versleten of gescheurd. De been-steunen zitten los of wiebelig. Het kraakt als je erin gaat zitten. Er is een muffe of anderszins onaangename geur.

Preventie en onderhoud: Beperk direct zonlicht. Maak hout schoon en zet het af en toe in de was (afhankelijk van het type hout). Maak de bekleding regelmatig schoon.

Opmerkingen: Als de bekleding beschadigd is, maar de bank nog in orde is, kan het de moeite waard zijn om deze opnieuw te bekleden.

Hoe lang zou een fauteuil mee moeten gaan?

7-15 jaar, tot 20 jaar met leer. Fauteuils zijn verkrijgbaar in een scala aan materialen, vergelijkbaar met banken, en ze zijn ook beschikbaar in een breed scala van modellen en kwaliteit. Net als bij banken is de levensduur afhankelijk van het gebruik: een fauteuil die elke dag wordt gebruikt, gaat niet zo lang mee als een fauteuil die slechts af en toe wordt gebruikt.

Tekenen van verslechtering: Net als bij banken is slijtage en beschadiging van de stof of het leer een teken dat het meubelstuk over zijn hoogtepunt heen is. Bij een fauteuil is de kans groter dat er eerst comfortproblemen ontstaan: de rechtopstaande of de liggende positie voelt niet meer goed aan of de steunpunten zijn niet meer zoals ze vroeger waren. Het mechanisme is ‘op’ of de beweging naar voren en naar achteren is ongelijkmatig.

Preventie en onderhoud: Houd de bekleding schoon. Vermijd direct zonlicht. Leg eventuele bedrading zorgvuldig weg, zodat deze niet kan worden afgekneld als de rugleuning beweegt. Gebruik een overspanningsbeveiliging. Vermijd gewicht (zoals het springen van kinderen) op de voetsteun als deze in uitgeschoven stand staat.

Opmerkingen: Terwijl mechanische relaxfauteuils langer kunnen meegaan dan elektrische relaxfauteuils, zijn moderne elektrische relaxfauteuils nu gebouwd voor een langere levensduur dan oudere versies en zijn ze beter bestand tegen intensief gebruik.

Hoe lang zou een gestoffeerde stoel mee moeten gaan?

7-15 jaar, langer als het leer is.

Tekenen van verslechtering: Verlies van comfort, kraken, doorzakken, verlies van steun. Een slechte geur. Stoffering verbleekt, versleten, gescheurd.

Preventie en onderhoud: Vermijd direct zonlicht en maak de bekleding regelmatig schoon. Maak hout schoon en zet het af en toe in de was (afhankelijk van het type hout, lees hier meer over het onderhoud van teak hout).

Hoe lang zou een bed mee moeten gaan?

5-20 jaar. Het is mogelijk dat matrassen vaker moeten worden vervangen, afhankelijk van de kwaliteit en het gebruik. Echter, veel mensen houden het bed voor vele jaren, afhankelijk van de kwaliteit van de materialen en de constructie. Stijlen in bedden komen en gaan, en het juiste bed hangt af van jouw voorkeur. Een trendy frame kan een onderdeel van je interieur stijl zijn, terwijl een meer neutraal en eenvoudig bed aanzienlijk langer meegaat.

Tekenen van verslechtering: Verkleuring, vlekken en krassen op het hoofd- of voeteneind. Kraken, versplinteren, oneffenheden, doorzakken. Als je de matras hebt vervangen en nog steeds niet comfortabel slaapt, kan het probleem met het bed zelf te maken hebben.

Preventie en onderhoud: Voorkom zwaar gewicht op het bed (zoals springen).

Opmerkingen: Soms kunnen het hoofdbord en het frame afzonderlijk worden vervangen.

Zorg goed voor je meubels, dan gaan ze langer mee

Zoals je gemerkt zult hebben gaan de meeste meubels minimaal 5 jaar mee, vaak wel tot 15 a 20 jaar. Over het algemeen gaan meubels dus lang mee. Maar het kan een groot verschil maken wanneer de meubels goed onderhoudt. Volg dus altijd de onderhoudsinstructies die je bij de meubels krijgt, vervang kapotte onderdelen tijdig en zo zal je ervoor zorgen dat al je meubels een stuk langer mooi blijven.

Zijn je meubels na meerdere jaren toch aan vervanging toe? Dan raden wij je aan om eens te kijken bij een online meubelwinkel zoals Meubella, waar je mooie meubels voor een redelijke prijs kan vinden.