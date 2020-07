Algemeen informatief: Je tuin gezellig inrichten: 4 tips

Nieuws:

Heeft je tuin een make-over nodig en ben je op zoek naar manieren om deze gezellig in te richten? Dan ben je hier aan het juiste adres! We hebben namelijk een aantal handige tips verzameld die zowel voor het kleine, als het grotere budget voor resultaten zorgen. Hoe je de tuin super gezellig inricht lees je hier!

Breng wat kleur in de tuin

Een mooi gazon is natuurlijk erg fijn, maar bloemen en planten brengen toch een bepaalde sfeer in een tuin. Nu hoef je hier niet perse voor te gaan graven. Je kunt een aantal mooie buitenbloempotten kopen en hier leuke boompjes, planten en bloemen in plaatsen. Verdeel de potten wat over je tuin om overal wat kleur, leven en sfeer te creëren!

Extra tip: wil je het hele jaar door kleur in je tuin? Zorg dan dat de seizoensbloeiers elkaar afwisselen. Zoek bijvoorbeeld naar planten en bloemen die in juni bloeien, maar ook naar bloemen die in augustus en zelfs oktober in bloei staan.

Mooie verlichting

De beste manier om sfeer en gezelligheid te creëren is door de juiste sfeerverlichting aan te schaffen: zowel binnenshuis als buiten in de tuin. Zorg dat je functionele verlichting hebt zodat je goed kunt zien (een aantal spotjes boven je zithoek bijvoorbeeld), maar ook specifieke sfeerverlichting om je tuin mooi te accentueren. Plaats bijvoorbeeld een spotje boven een schilderij aan de schutting, of een grondspot onder een mooie boom. Hoe meer lichtpunten je in de tuin hebt, hoe gezelliger het eruit ziet!

Maak het warm

Ook tijdens de warme maanden kan het ‘s avonds best wat afkoelen. Zorg dus dat je voldoende warmte in je tuin creëert. Je kunt dit doen door een mooie vuurkorf te plaatsen (die er trouwens ook wanneer deze niet in gebruik is super gezellig uitziet), maar ook door kleurrijke kussens en fleece dekens op de stoelen te leggen. Wil je het helemaal gezellig maken? Leg dan een vloerkleed onder je zithoek. Dat geeft een ontzettend huiselijk gevoel en nodigt uit om de schoenen lekker uit te schoppen!

Werk met een thema

Waar je in huis vaak met een bepaald (kleuren)thema of een specifieke stijl werkt, hoeft dit in de achtertuin niet anders te zijn. Het fijne aan een thema is het feit dat alles een geheel blijft, en dat de samenkomst van allerlei items (de zithoek, de decoratieve items, de verlichting – en ga zo maar door) het ontzettend gezellig en uitnodigend maakt.

